AlgÃ©rie-CÃ´te d'Ivoire : Renforcer les liens de lâ€™Ã©conomie sociale et solidaire

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) a invité l’ensemble des opérateurs algériens à prendre part au Salon de l’économie sociale et solidaire des Etats membres de l’Organisation de la Coopération Islamique qui se tiendra du 28 septembre au 07 octobre 2018 à Abidjan (Côte d'Ivoire). Au regard de l’importance de cette manifestation, la CACI encourage les entreprises nationales à participer en force pour se déployer davantage sur toutes les activités, à même de hisser leur présence sur la scène régionale et internationale. Ce genre de manifestations, il faut le préciser, constituera, sans nul doute, une opportunité idoine pour nouer des contacts avec les partenaires étrangers et refléter l'image et l'évolution de l'activité économique de notre pays, ainsi que pour promouvoir, développer et renforcer la présence des produits algériens sur le marché africain et celui ivoirien. Pour faciliter la participation des entreprises nationales aux foires internationales, salons spécialisés et expositions spécifiques de produits algériens, et contribuer à promouvoir les exportations hors hydrocarbures, le gouvernement a mis en place le Fonds spécial de promotion des exportations (FSPE). Il s’agit d’une aide financière à hauteur de 80%. En marge de ce salon, sont prévus des rencontres, un séminaire de sensibilisation sur les voies et moyens de promouvoir et de commercialiser la production de l'économie sociale et solidaire par l'utilisation des nouvelles technologies.

A ce propos, Nacéra Haddad, membre du comité exécutif du Forum des chefs d’entreprise (FCE), avait indiqué dans une déclaration à El Moudjahid, que « l’économie sociale et solidaire est un concept en phase de se formaliser et de donner une assise à cette politique de l’Etat pour pouvoir dynamiser les territoires». Il y a lieu de rappeler qu’un protocole d'accord de coopération entre la CACI et le Forum des chefs d'entreprise de la Côte d'Ivoire avait été signé à l’occasion de la tenue d'un forum d'affaires algéro-ivoirien à Alger. Ce document a notamment pour objectif d'établir un cadre légal régissant les relations entre ces deux organismes, de façon à permettre aux opérateurs économiques des deux pays de prendre connaissance des opportunités d'investissements et à favoriser le partenariat et les échanges commerciaux entre les deux pays.

M. A. Z.