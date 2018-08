DÃ©veloppement Ã©conomique : Le rÃ´le de la gouvernance bancaire

«Le système de paiement est un bon indicateur du fonctionnement d’une économie, en particulier dans une économie de marché, d’où l’engouement de notre pays de miser sur cette variable stratégique.»

C’est le constat auquel a abouti Soumeya Belouati, universitaire, dans une analyse parue au dernier numéro de Revue d’économie et de statistique appliquée. Le développement des applications de paiement par voie électronique, qui vient se substituer progressivement à l'échange physique des moyens de paiement, constitue, selon Mme Belouati, «une des réponses bancaires à cette logique visant à plus d'efficacité et de fluidité». Dans ce contexte, argumente-t-elle, la dématérialisation des flux monétaires et financiers «apparaît naturellement comme une étape du processus de transformation et d’innovation dans la transmission interbancaire des ordres de paiement». En effet, l’année 2018 devrait connaître des évolutions considérables en matière de digitalisation financière, à la faveur de la modernisation des systèmes financiers des banques publiques et l’application des mesures introduites par la loi de finances. Un des articles de cette LF oblige chaque commerçant algérien de se doter d’un terminal de paiement électronique (TPE) avant la fin de 2019. Dans son analyse, Mme Belouati relève que l’introduction de la formule du gouvernement d’entreprise (Corporate Governance) dans les banques publiques algériennes «peut s’avérer d’une grande utilité et permettrait de corriger beaucoup d’insuffisances (…)». Enchaînant, l’universitaire estime que la «bonne gouvernance est devenue un objectif en soi et elle est un préalable au succès des mesures des réformes économiques». Plus loin, Mme Belouati explique que la bonne gouvernance bancaire et le développement économique en Algérie nécessitent une série de mesures. Il est question, selon elle, du renforcement du cadre de la supervision bancaire, de la modernisation de la surveillance prudentielle à travers le renforcement de ses moyens techniques et humains, de la refonte du régime de la gestion des difficultés bancaires dans le sens d’une meilleure coordination entre les différentes autorités intervenantes. S’y ajoutent, selon Mme Belouati, l’impératif contrôle permanent des établissements de crédit et l’évaluation de l’état d’avancement de la gouvernance bancaire. En définitive, l’universitaire dira que l’activité bancaire est devenue «plus que jamais un déterminant du développement économique dans le monde», ajoutant que «certaines conditions doivent être réunies pour que la gouvernance bancaire puisse contribuer dans le développement économique en Algérie». Des exemples ? «On doit développer autant que possible la culture et la mentalité de la bonne gouvernance bancaire par la sensibilisation, la formation, la valorisation, la reconnaissance des performances, le renforcement de la transparence des procédures et la stabilité de la réglementation, le renforcement des capacités nationales de lutte contre la corruption ainsi que des mécanismes de prévention».

Fouad Irnatene