Courtage en assurances : Des choses Ã  revoir

Pratique naissante dans notre pays, le courtage en assurances dégage une valeur ajoutée «aux preneurs d’assurances, aux compagnies d’assurances et au niveau macro-économique, grâce à la gestion des risques et la mise en jeu de la coassurance», expliquent les professionnels.

Ce métier peu développé chez nous est régi par l’article 258 de la loi n° 06-04 relative aux assurances qui stipule que «le courtier d’assurance est une personne physique ou morale qui fait profession à son compte de s’entremettre entre les preneurs d’assurance et les sociétés d’assurance» et que «le courtier est le mandataire de l’assuré et est responsable envers lui». Ainsi, il s’agit, d’une activité qui prend en charge l’aspect du Risk-management de l’entreprise économique assurée en contrepartie de rémunération sous forme de commission ou d’honoraire. Un barème qui toutefois ne fait pas le consensus au sein des courtiers algériens. En fait, c’est l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR) qui, en l’absence d’association pour les courtiers, avait confectionné un protocole d’accord de courtage établissant, un barème de taux de commission d’apport et de gestion. «Pour des raisons que nous ignorons, la gestion des risques a été retirée des attributions des courtiers, réduisant, ainsi, leur rôle à sa plus simple expression d’entremise», déplore Djamel Abbas, un professionnel du secteur dans le cadre d’un dossier publié dans la dernière revue des assurances. Une interdiction qui fera du courtier «un intermédiaire difficilement distinguable, fonctionnellement, du rôle de l’agent général, sauf sur la forme légale prévue par le décret exécutif n° 95/340 (Agrément pour les uns, contrat de nomination pour les autres, cautions bancaires différentes pour l’un et l’autre...)». A ce propos, il estime nécessaire que le ministère des Finances intervienne pour l’annulation de cette mesure, et prévoir d’associer les professionnels du courtage, dans la confection d’un nouveau barème de commissionnement pour le développement de cette activité.

D’autre part, le protocole d’accord qui détermine les droits et obligations de l’assureur et du courtier, considéré comme un document d’adhésion, étant donné la non-participation de l’association des courtiers dans son élaboration depuis près de deux décennies, devrait être révisé avec la participation de toutes les parties concernées, suggèrent les professionnels du courtage.

Selon les spécialistes du métier, «la contrainte majeure qui entrave le développement de la valeur ajoutée du courtier réside dans le niveau réduit des commissions d’apport, comparativement à d’autres pays, ce qui ne permet pas au courtier d’engager, systématiquement, des coûts pour financer les activités d’audit, technique et financier, des risques assurables et d’organiser son cabinet, selon les normes internationales». L’autre a trait au non-accès à la réassurance pour le courtier algérien, en matière «placement et de montage des couvertures importantes et l’exclue, systématiquement, dans l’exportation des capacités financières des réassureurs locaux et participer, donc, à l’entrée des devises au marché local». L’ordonnance 95-07 et la loi 06-04 définissant l’activité du courtier en assurance, ces missions principales, donne, à ce dernier la faculté d’être mandataire de l’assuré et de l’assureur dans la gestion des encaissements. Cependant, «le protocole d’accord régissant la relation courtiers-compagnies, institué par l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance, en 1998, a été révisé, en 2005 et 2010, pour réduire le champ d’intervention des courtiers, en contradiction avec les dispositions légales». Une mesure qui a conduit à la perte des portefeuilles des professionnels et particuliers au détriment du courtier. «Un retrait injustifié puisque l’article 262 de l’ordonnance 95-07 donne les prérogatives aux courtiers de manipuler les fonds des assurés et assureurs, en sus du fait que la commission d’apport rémunère, principalement, la souscription pour compte», est-il souligné.

D. Akila