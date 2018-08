Internet : Les Â«dentsÂ» de la technologie

L’Internet et les réseaux sociaux sont des outils formidables et incontournables quand ils sont bien utilisés… Mais ils exposent également nos enfants à des risques graves… Comment y faire face ?

La technologie, cela va de soi, a rendu un sacré service à l'humanité. En fait, cette dernière, plus particulièrement dans le domaine de la communication, a permis, en un mot, de faire du monde un petit village où tout le monde se connaît et surtout où l'information a subi une véritable révolution, tant en termes de supports que d'utilisateurs.

En fait, parmi tous ces supports, Internet reste, incontestablement, le meilleur, voire l'ami de tous. C’est une réalité, à ne pas nier, se passer de l’outil internet est difficile à imaginer, à l’heure des smartphones, des tablettes et des poids plume qui envahissent notre vie. Consulter le grand « érudit « Google, rester connecté avec ses amis et proches, dans la rue, derrière le volant de sa voiture et n’importe où et à toute heure, est désormais possible. C’est même un jeu d’enfants. En un clic, notre requête est satisfaite. Il faut dire que l’étoile, plus qu’un outil de travail a fini par envahir notre quotidien, devenant même une sorte de vice difficile à soigner. L’addiction est là, à vrai dire, sans compter le côté lié à la mauvaise utilisation de la sacro-sainte invention. En effet, internet, certes, nous a permis de régler nos facture d’eau, d’électricité, d’Algérie télécom, de faire des réservations de billets d’avion, de demander sa carte nationale et son passeport biométriques, pour ne citer que ces formalités, néanmoins elle a aussi, été, source de désagréments et porteuse carrément de malheurs, à plus d’un. Aujourd’hui, en effet, les effets néfastes du Net, sont là pour confirmer que cette dernière comme chaque médaille a son revers. Des détournements de mineurs, des scandales, des rapts d’enfants, des violations de comptes bancaires et des suicides sont devenus très souvent la face cachée de cette technologie dont on ne peut se passer. La cybercriminalité ne cesse de prendre des proportions alarmantes. Il suffit de savoir que la police judiciaire a arrêté 2.101 individus, impliqués dans 2.130 affaires liées à la cybercriminalité en 2017, dont 2.026 adultes et 75 mineurs. Il faut signaler aussi, que 1.511 affaires avaient un rapport avec des atteintes aux personnes, faisant ainsi, 2.381 victimes, dont 149 mineurs et 113 personnes morales. Ces crimes portent sur des chantages via internet le plus souvent et des atteintes aux mœurs. Face à cette situation la Direction générale de la Sûreté nationale a lancé, en début du mois, une compagne de sensibilisation sur l'impact négatif de la mauvaise utilisation de l'Internet et des jeux en ligne sur les enfants. 14 wilayas côtières y sont concernées. Plusieurs activités de proximité sont organisées dans ce cadre. Il s’agit entre autres rencontres d'orientation au profit des enfants estivants dans le but de leur fournir des conseils pour un usage sans risques d'Internet. Des expositions et des portes ouvertes sont programmées, en outre, au profit des parents et des familles en vacances au niveau des places publiques et les plages surveillées pour les insister à dialoguer et à prévenir leurs enfants des risques encourus afin de les responsabiliser. Ces innocents qui doivent prendre conscience de la notion de vie publique et vie privée sur le net. Aujourd’hui, Internet, ce faux ami nous montre ses griffes dont il faut se méfier pour éviter d’être proie facile à un monstre prêt à sauter sur victime à tout moment.

Samia D.