Mascara : 1.457 appels reÃ§us sur les numÃ©ros verts en Juillet dernier

Les services de la sureté de wilaya de Mascara ont reçu 1.457 appels téléphoniques durant le mois de juillet dernier sur les numéros prévus à cet effet, selon un communiqué du chef de la cellule de la communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya, lequel a indiqué que ce grand nombre d’appels est dû à la confiance du citoyen accordé aux services de police notamment en matière d’efficacité et la prise en charge des préoccupations du citoyen. Pour venir aux détails, parmi ces appels on compte 386 demandes d’interventions et de secours, 31 appels pour signaler des accidents de la circulation, 44 demandes de renseignements et d’orientations ainsi que 996 autres demandes diverses. Le 15.48 a reçu 486 appels durant le mois écoulé, s’agissant en majorité de demandes d’interventions et de secours au nombre de 362 et 41 demandes d’orientation et de renseignements. Quant aux demandes diverses, elles sont au nombre de 52 ainsi que 31 appels pour signaler des accidents de la circulation. Par ailleurs, le numéro vert 104 a reçu 18 appels. Le chef de la cellule de la communication et de la presse de la Sûreté de wilaya de Mascara a mis en évidence l’importance de ce numéro dans le traitement d’un grand nombre d’affaires permettant d’arrêter les suspects et surtout de sauver la vie des citoyens. Il a aussi affirmé que le 15.48 est un numéro gratuit, joignable 24h24 même sans disposer de crédit d’appel.



Cinq opérations d’envergure



Sur un autre les services de la Sûreté de wilaya continuent leurs efforts de coordination avec le Groupement territoriale de la Gendarmerie nationale. Des opérations de grande envergure ont été exécutées à travers les territoires de cinq daïras (Sig, Ghriss, Aouf, Oued-Taria, Ain-Fekan), pour lesquelles un nombre considérable de forces de police et de la Gendarmerie Nationale a été consacré, dépassant 200 éléments, ainsi que des moyens matériels et techniques. Ces opération ont ciblé un nombre de lieux suspects à travers les dites daïras et ont abouti à l’examen d’identité de 220 individus dont 4 recherchés ont été arrêté. Un nombre de 4 autres individus ont été arrêtés, après avoir été impliqués dans divers délits à savoir détention de stupéfiants, port d’armes blanches prohibées, et conduite en état d’ivresse, ainsi que la saisie de 301 unités de boissons alcoolisées. De plus, 122 véhicules ont été pointés, avec la saisie de 5 motocycles dont les conducteurs se sont rendus, auteurs d’infractions routières telles que le défaut de silencieux et le non port du casque. Ces opérations resteront en vigueur à l’effet de poursuivre la coopération entre les services de police et de la Gendarmerie nationale, dans le souci d’assurer la sécurité des personnes et des biens, et de renforcer le sentiment de sécurité auprès du citoyen à travers le territoire de la wilaya.

A. Ghomchi