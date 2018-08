Â«Portes ouvertesÂ» sur les activitÃ©s de la police : Sensibilisation sur les risques liÃ©s Ã  lâ€™usage des TIC

Le nouveau monde virtuel n'a aucune frontière, aucun terrain géographique et surtout il n'appartient à personne. Quels usages les jeunes font-ils de l’Internet, comment considèrent-ils ce média, que représente-t-il dans leur vie quotidienne ?

Autant de questions auxquelles il est nécessaire de savoir répondre pour conduire une stratégie interactive efficace auprès de ce segment.

C’est le but visé à travers la sensibilisation sur les dangers de la mauvaise utilisation d’internet, placée au centre de la 78e édition des journées Portes ouvertes d’information sur les activités de la Sûreté nationale, abritées tout récemment au port de plaisance de Stora, dans la wilaya de Skikda, en présence d'un public nombreux.

Il s’agit de rappeller la nécessité d’impliquer les gens du terrain dans le traitement de ce fléau tout en étudiant les mécanismes effectifs, susceptibles aujourd’hui de protéger les enfants des dangers du net et tout en favorisant l’accompagnement des propriétaires des cybercafés qui ont bénéficié d’agréments et des aides financières pour l’équipement de ces mêmes espaces. Le commissaire-divisionnaire, Abdelhakim Belouar, chargé de communication auprès de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), a évoqué la nouvelle stratégie de communication de la DGSN, basée, a-t-il souligné, sur la valorisation des efforts des services de la Sûreté nationale et du rôle que lui confère la Constitution, à savoir celui de la protection des citoyens et de leurs biens. «Les services de la Sûreté nationale ne ménageront aucun effort pour fournir un service public répondant aux aspirations du citoyen qui s'appuie sur la nouvelle approche de communication avec les citoyens et les différents partenaires et ce, conformément aux rôles constitutionnels confiés à la police», a déclaré le représentant de la DGSN.

Le commissaire-divisionnaire de la Police, évoquant les dangers de la mauvaise utilisation d’Internet, a mis en exergue l’importance du partenariat entre la Sûreté nationale et les différents corps constitués, l’Armée nationale populaire (ANP), la Gendarmerie nationale, les Douanes, la Protection civile, ainsi que les associations de la société civile.

Une arme à double tranchant



En dépit de son rôle en tant qu’outil de recherche et d’information pour les besoins d’un exposé ou d’un cours, Internet peut se transformer en navigation pouvant aboutir à des rencontres non souhaitées tel qu’expliquer par les animateurs de cette rencontre.

Ils ont précisé à cet effet qu’Internet n’est pas seulement un outil d’apprentissage, d’échange et de communication, il peut se révéler, également, dangereux pour certaines catégories dont les plus vulnérables : les adolescents et les écoliers.

En effet, ces jeunes catégories sont, souvent, exposées à des risques multiples comme l’accès à des contenus réservés aux adultes ou des sites susceptibles de favoriser des rencontres avec des personnes malintentionnées, à l’affût de victimes jeunes sans suffisamment de protection.

Les cas de cybercriminalité cités sont la présence sur le Net de nombreux sites incitant à la violence, ainsi qu’à la propagation des nombreuses autres formes de déviance et fléaux sociaux, que les réseaux sociaux pourraient charrier. Dans leurs mises en garde, les officiers de la brigade spécialisée de la police ont donné des conseils aux enfants quant à l’usage inconsidéré de la Toile, tout en demandant à leurs parents d’apporter

Rappelant que cette 78e édition des journées Portes ouvertes d’information sur les activités de la Sûreté nationale qui s’est étalée sur une bonne semaine a été ponctuée par l’organisation de plusieurs activités dont des communications présentées en collaboration avec des associations avec l’objectif d’inculquer une culture de prévention parmi les enfants et les jeunes quant à l’utilisation de l’internet et des jeux électroniques en ligne.

Les présents, lors de cette première journée, ont visité les stands dédiés aux activités de la Sûreté nationale, portant essentiellement sur la sécurité publique, la Police judiciaire, la Police scientifique et la Police des frontières. Sur les lieux des informations ont été fournies au public présent sur les modalités de recrutement, la sélection, l'enseignement et les écoles de ce corps sécuritaire.

R. S.