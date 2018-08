Festival national du Rai : CrÃ©ation prochaine dâ€™un comitÃ© de prÃ©paration

Un comité culturel pour la préparation de la prochaine édition du festival national de la chanson Rai à Sidi Bel-Abbès sera créé en collaboration avec la Direction de la culture et les services de la wilaya, a-t-on appris du commissaire de cette manifestation, l’artiste Mohamed Bousmaha. «Ce comité sera désigné entre octobre et novembre prochains pour la préparation de cette manifestation culturelle et mobiliser les moyens nécessaires pour mieux accueillir l’édition de 2019 du festival», a-t-il indiqué.

Dans le but de perpétuer cette tradition, «il est impératif de revoir la préparation de ce festival en élaborant un riche programme et en contactant des artistes anciens et jeunes», a-t-il souligné, appelant à renforcer la culture du sponsoring et à maîtriser les aspects logistique et technique pour la réussite de ce festival national. Evaluant l'organisation de l’édition de 2018, dont le rideau est tombé lors de la soirée de samedi dernier, M. Bousmaha a estimé qu’elle a été «juste moyenne eu égard aux moyens techniques disponibles», ajoutant néanmoins que les objectifs escomptés «ont été atteints et que de jeunes talents ont été mis en valeur.» Avec le concours de l’Office national des droits d’auteur et droits voisin (ONDA), les organisateurs ont invité des chanteurs ayant une renommée sur la scène artistique, mais aussi plus de 70% de jeunes talents à qui l'occasion leur a été offerte de participer à ce genre de manifestation culturelle pour se faire connaître. L’artiste Bousmaha a exprimé son souhait d’organiser la prochaine édition du festival national de la chanson Rai le 5 juillet prochain à l’occasion de la célébration du double anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse pour «prouver que le Rai est un patrimoine et un bien algérien.»

L’intervenant a appelé à «plus d’échange entre intellectuels et académiciens pour conférer à cet art une dimension académique qui reflète son originalité et son authenticité».