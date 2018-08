Note de lecture, Les voies de la paix : rahma, concorde et rÃ©conciliation dans le monde, du Pr. Ammar Belhimer : LeÃ§on magistrale

Les voies de la paix : Rahma, concorde et réconciliation dans le monde est le nouvel essai du professeur de droit et journaliste, Ammar Belhimer, paru au premier semestre de l’année en cours et a été édité par l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP).

Dans cet ouvrage, de 300 pages, le Pr Belhimer recense les différentes facettes du terrorisme qui secoue le monde et analyse finement le traitement réservé à ce fléau en Algérie. Il analyse également d’autres situations survenues ailleurs dans le monde et dégage, en conclusion, des pistes prospectives.

Une analyse partagée en trois parties, dont la première intitulée Le monde face à la terreur, la seconde La voie algérienne et la dernière Et demain ?. «Le terrorisme ne date pas d’aujourd’hui et n’est pas l’apanage des fous du Dieu monothéiste», lit-on dans le premier paragraphe de la page 5 de l’avant-propos de l’auteur. Ce dernier qui se réfère sur les précisions de l’historienne Jenny Raflik, maître de conférences à l’université de Cergy-Pontoise, qu’elle a posté dans une publication intitulée Terrorisme et mondialisation que c’est «un objet à part entière de l’histoire des relations internationales». L’auteur rappelle «à ceux qui l’ont oublié ou feignent de l’avoir oublié» que le terrorisme qui enflamme le monde est, pour une large part, «un retour de flamme» pour «un Occident qui a longtemps joué avec le feu», en instrumentalisant notamment les religions dans sa lutte contre l’Union soviétique (Afghanistan). «Qu’elles succèdent à des périodes de dictatures ou qu’elles résultent de conflits internes, d’ordre ethnique ou théocratique», les politiques de réconciliation, souligne l’auteur, «visent partout à asseoir un dialogue entre protagonistes pour panser les blessures, réparer les dégâts matériels, physiques et psychologiques, avant de retrouver le chemin du développement, de la démocratie et des libertés», lit-on. Dans cette optique, il précise qu’«à l’expérience, ces politiques révèlent une diversité de voies susceptibles de concilier les parties ou forces en présence et de les conduire à bon port, celui d’une paix retrouvée». Le modèle algérien de dialogue, de concorde et de réconciliation, selon l’écrivain, déroge sensiblement au kit usité de «vérité et réconciliation», dit-il, «élaboré par les organisations internationales des droits de l’homme, principalement socio-démocrates, en empruntant une voie référendaire (pour une solution négociée et consensuelle) sur la base d’un texte juridique singulier et inédit : la Charte pour la paix et la réconciliation». Dans la dernière partie de son œuvre baptisée Et demain ?, le Pr Belhimer fait une minutieuse analyse sur les préjugés fait à l’islam dans l’alimentation de la violence qui enflamme le monde en y voyant, plutôt, «la face cachée d’une mondialisation qui refuse d’admettre que les modernités puissent être multiples». La lutte antiterroriste en Algérie a emprunté «une voie légale, inaugurée par le traitement initial de la loi sur le terrorisme et la subversion», avec pour base «la clémence contre la repentance», institutionnellement accompagnée d’un dispositif légal en matière de droits de l’homme. On retrouvera la même notion de clémence sous l’empire de la loi sur la concorde civile», note-on encore dans cet ouvrage (page 147). Enfin, le Pr. Belhimer saisi l’occasion pour s’étendre sur les grandes réalisations du Président de la République, Son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika en matière de «Charte pour la paix et la réconciliation nationale», pour laquelle il consacre tout un chapitre à partir de la page 251 jusqu’à la page 293. Un chapitre dans lequel il publie des décrets présidentiels, à l’exemple du décret présidentiel n°06-93 du 29 Mouharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à l’indemnisation des victimes de la tragédie nationale (page 271-281), et le décret présidentiel n°06-94 du 29 Mouharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à l’aide de l’Etat aux familles démunies éprouvées par l’implication d’un de leurs proche dans le terrorisme (page 283-289), ainsi que le décret présidentiel n°06-95 du 29 Mouharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à la déclaration prévue par l’article 13 de l’ordonnance portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale (page 291-293).

Sihem Oubraham