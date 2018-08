Accord sur le nuclÃ©aire iranien : La Russie rÃ©affirme son engagement

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré vendredi que la Russie est déterminée à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver et mettre en œuvre le Plan d'action global conjoint (JCPOA), connu sous le nom de l'accord sur le nucléaire iranien. «La Russie continue de mettre en œuvre ses engagements dans le cadre du JCPOA ... Nous réaffirmons notre engagement décisif à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver et appliquer pleinement le JCPOA», a indiqué le ministère. Le ministère russe a précisé que la société russe de l'énergie nucléaire Rosatom a lancé une série de projets conçus pour garantir la conformité aux exigences du JCPOA. Tout en notant que la Russie se prépare à renvoyer un deuxième lot d'uranium hautement enrichi vers l'Iran, le ministère russe a souligné que Moscou aiderait Téhéran à gérer le surplus d'uranium faiblement enrichi et coopérerait avec le pays dans des zones spécifiques pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. Toute cette coopération est strictement conforme aux dispositions du JCPOA et à la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU, sous la supervision complète de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a fait remarquer le ministère russe.