Syrie : Washington dÃ©cide de cesser de financer l'initiative de stabilisation

Le département d'Etat américain a annoncé vendredi le retrait du fond de quelque 230 millions de dollars destiné à financer l'initiative de stabilisation de la Syrie. Dans un communiqué, la porte-parole du département d'Etat, Heather Nauert, a déclaré que le secrétaire d'Etat Mike Pompeo avait autorisé son département à «réaffecter près de 230 millions de dollars des fonds de stabilisation pour la Syrie qui ont fait l'objet d'un examen». Elle a ajouté que ce fonds pourrait être compensé par les quelque 300 millions de dollars que le département a obtenus depuis avril «en contributions et promesses de dons de partenaires de la coalition pour soutenir la stabilisation critique et les initiatives anticipées de reprise dans les zones libérées du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech) dans le nord-est de la Syrie». Cette décision a pris en compte «l'opinion du président sur la nécessité de répartir les dépenses entre alliés et partenaires», a-t-elle affirmé, ajoutant que le département d'Etat réaffecterait ces fonds à «d'autres priorités clés de politique étrangère». Toutefois, elle a ajouté que «cette décision ne représentait pas un recul dans l'engagement des Etats-Unis envers leurs objectifs stratégiques en Syrie» et qu'elle n'affectait pas l'assistance humanitaire américaine dans cette nation ravagée par la guerre. «Nous sommes prêts à rester en Syrie jusqu'à la défaite durable de l'EI, et nous gardons pour objectif le retrait des forces iraniennes et de leurs agents» a-t-elle assuré.

L'ancien secrétaire d'Etat Rex Tillerson avait promis le 13 février 200 millions de dollars en soutien aux efforts de la coalition anti-EI et à la reprise en Syrie. Cependant, le président américain Donald Trump aurait ordonné en mars de retenir ces fonds, exigeant davantage d'informations sur la façon dont cet argent serait utilisé et exhortant les autres pays à élever leur contribution financière. M. Trump avait également déclaré dans un discours dans l'Etat de l'Ohio que son pays retirerait ses troupes de Syrie «très bientôt», allant à l'encontre du communiqué de la porte-parole du pentagone Dana White publié le même jour et affirmant qu'il «restait un important travail à accomplir pour garantir la défaite durable de ces extrémistes violents».