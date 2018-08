Grand angle : Ne touche pas Ã  mon protÃ©gÃ© !

Devant la multiplication des exactions israéliennes à l’encontre des Palestiniens et notamment dans les territoires occupés, l’ONU veut réagir. Le regain de violence à Ghaza, où 171 Palestiniens ont été tués par des tirs de Tsahal depuis fin mars, a été l’élément déclencheur. Il a incité l’Assemblée générale à demander au SG de l’organisation onusienne de présenter des recommandations pour assurer la protection de la population palestinienne. Il n’est, en effet, plus permis de fermer les yeux sur les exactions de Tel Aviv, encouragé par l’inaction de la communauté internationale. Mais, faut-il le souligner, la nécessité d’agir ne date pas de ces derniers mois. La violence est utilisée quotidiennement par l’armée de l’occupant pour tenter d’étouffer la voix du peuple palestinien qui lutte pour ses droits légitimes. Le silence complice de certaines capitales ou les condamnations «pour la forme» ont encouragé les dirigeants israéliens à poursuivre leur politique et continuer à massacrer une population à qui est refusée une protection internationale. La situation va-t-elle changer dans les prochains mois ? Les recommandations émises par le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sont destinées à améliorer et /ou à apporter une protection physique aux Palestiniens dans les territoires occupés, par l'envoi d'observateurs et le déploiement d'une force policière ou militaire sous mandat de l'ONU. Cependant, il est presque certain que ces recommandations resteront lettre morte, car un mandat de l'ONU pour une force de protection nécessite une décision du Conseil de sécurité. Or, au sein de cet organe, les Etats-Unis dictent leur volonté au reste des membres et n’hésitent pas à utiliser leur droit de veto, afin de bloquer toute mesure à même de mettre à nu la politique de son protégé Israël. C’est dire que le sort des recommandations de M. Guterres est connu. Mais il n’empêche, « Prendre des civils pour cible, notamment des enfants, est inacceptable», écrit M. Guterres dans le rapport présenté, soulignant que tous ceux qui violent le « droit humanitaire international doivent en être tenus responsables». Un « coup de gueule» plus qu’autre chose. Car après une année passée dans l’exercice de ses fonctions à la tête de l’ONU, Antonio Guterres a certainement fini par comprendre que ce qui s’applique au reste du monde ne s’applique pas à Israël et que ses dirigeants ont la permission de violer, au su et au vu de tous, le droit humanitaire international, car assurés de leur impunité.

Nadia K.