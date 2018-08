Ghaza : Des bateaux de pÃªcheurs agressÃ©s par des vedettes israÃ©liennes

Des vedettes militaires israéliennes ont ouvert le feu vendredi en direction des bateaux de pêcheurs palestiniens au large de Ghaza, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. Aucun blessé n'a pour l'heure été déploré, selon le correspondant de l'agence. Dimanche, la marine de guerre israélienne a arrêté cinq pêcheurs palestiniens près de la côte de Ghaza et confisqué leur bateau. Juillet dernier, l'armée israélienne a interdit aux pêcheurs palestiniens de naviguer à plus de trois miles de Ghaza. Israël impose un sévère blocus à l'enclave palestinienne depuis 2007. Le porte-parole du gouvernement palestinien, Youssef al-Mahmoud, a appelé la communauté internationale à faire pression sur Israël pour lever le blocus sur la bande de Ghaza. Les Palestiniens protestent quasiment tous les vendredis depuis le 30 mars à Ghaza pour dénoncer le blocus imposé depuis plus de dix ans à l'enclave et réclamer le droit au retour des Palestiniens qui ont été spoliés de leurs terres. Depuis cette date, plus de 170 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens dans l'enclave lors des manifestations de la «Marche du retour».