Fermeture de la mosquÃ©e d'Al-Aqsa : Mise en garde Ã  l'occupant

La présidence palestinienne a averti vendredi l'occupant israélien des «conséquences dangereuses» de la fermeture de la mosquée d'Al-Aqsa dans la Vieille ville d'Al Qods. Les autorités d'occupation israéliennes ont rouvert vendredi la mosquée pour les fidèles palestiniens après plusieurs heures de fermeture. Le département des Biens des Musulmans de la ville a déclaré dans un communiqué que les prières de l'aube seraient tenues à l'heure dans la mosquée. L'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que la police israélienne avait forcé les fidèles palestiniens à quitter la cour de la mosquée, fermant une de ses portes, et avait arrêté quatre personnes. Selon l'agence, la police israélienne a empêché l'accès et la tenue de la prière du soir dans l'édifice. Dans le même temps, la présidence palestinienne a annoncé que le président Mahmoud Abbas avait tenu vendredi soir une réunion d'urgence pour suivre l'évolution de la situation dans la mosquée d'Al-Aqsa. «Ces mesures sont totalement rejetées et nous en tenons le gouvernement israélien pleinement responsable», a déclaré la présidence palestinienne dans un communiqué. «Je le répète, Al Qods-Est et la mosquée d'Al-Aqsa sont une ligne rouge, il n'y aura ni paix ni sécurité tant que celle-ci sera franchie», a déclaré M. Abbas dans une déclaration présidentielle publiée par Wafa. Al Qods est l'une des questions relatives au statut final dans le cadre des négociations israélo-palestiniennes, bloquées depuis 2014 après neuf mois de pourparlers sans progrès sous l'égide des Etats-Unis.