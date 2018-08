JudaÃ¯sation, assassinats et lois scÃ©lÃ©rates : Sauver un peuple en danger dâ€™extermination

Au lendemain même de son occupation d’al-Qods, Israël s'est attaché à judaïser la ville sainte de façon suffisamment massive et rapide pour empêcher tout retour à la situation antérieure. Par sa charge symbolique, la colonisation de la vieille ville constitue toujours une priorité. Le premier geste territorial israélien, avant même la fin de la guerre, fut d'aménager une partie de l'esplanade en érigeant le Mur des Lamentations par la destruction du « Quartier des Maghrébins», sous couvert de «réappropriation du centre du judaïsme». Cent trente-cinq familles reçurent alors l'ordre d'évacuer en quelques heures leurs maisons avant l'entrée en action des bulldozers. La seconde étape de la judaïsation de la vieille ville s'est déroulée à partir de 1968 et a duré toute la décennie 1970. Il s'agissait de reconstruire, en l'élargissant, l'ancien quartier juif. Pareille mesure impliquait d'en chasser les 5.500 Palestiniens qui y vivaient. Expulsés, bon nombre d'entre eux se trouvent maintenant dans le camp de Chafât, à la lisière nord d’al Qods. Judaïser la vieille ville pose, pourtant, à Israël un problème démographique de taille puisqu'en 1972, 98 % de sa population était encore palestinienne. Actuellement, du fait de l'augmentation des populations juives mais aussi de l'exode forcé des Palestiniens, le chiffre était passé à 93 %. L’adoption dernièrement par la Knesset d’une loi définissant Israël comme «foyer national du peuple juif», est l’aboutissement logique d’une série d’actions et de manœuvres de la part de l’entité sioniste. Déjà, en annexant al Qods-est, l'occupant soumettait sa population palestinienne à la loi israélienne. A la différence des autres territoires occupés mais non annexés, où la politique de colonisation est conduite par le moyen d'ordonnances militaires, à al Qods, c'est par un simple usage discriminant d'une loi, que, dès 1967 et de façon pérenne par la suite, la prise de contrôle des terres, l'installation de colons juifs et la limitation drastique de tout développement palestinien peuvent être menées, ce qui permet de « renforcer l'identité juive» de la ville tout en rendant quasi impossible toute re-division de l'espace municipal entre Israéliens et Palestiniens. La référence juridique constamment invoquée en la matière est l’Ordonnance sur la terre (Acquisition d'utilité publique) de 1943, émise donc à l'époque du mandat britannique, qui donne pouvoir au ministre des Finances d'exproprier des propriétés privées partout où une nécessité d'utilité publique l'exige. Aucun des ordres de réquisition, à une exception près, n'a, en fait, précisé la raison de l'expropriation des terres palestiniennes. En Cisjordanie et dans la bande de Ghaza sous administration militaire, la politique de judaïsation de la terre, assujettie à une administration militaire d'occupation, est menée à coups d'ordonnances militaires. La démolition des maisons des activistes et autres militants de la cause palestinienne fait partie de ce plan exécuté à grande échelle. Afin de mener cette politique de judaïsation, Israël, par le biais de son administration militaire, a mis en œuvre des techniques juridiques tant de dépossession que de restriction à l'utilisation (immobilière ou agricole) des terres: celles-ci ne font que reprendre une grande partie du dispositif utilisé dès le début des années 1950 pour exproprier les Palestiniens de leurs terres. Ce dispositif articulait, au seul profit des Israéliens juifs, tout un ensemble de lois pour asseoir la politique foncière du nouvel Etat. La Law of the Acquisition of Absenlee's Property (Loi sur l'acquisition des biens de personnes absentes) de 1950 avait ainsi donné à l'administration le droit de disposer comme elle l’entend de ces biens. L’histoire n’étant finalement qu’un éternel refrain, depuis la Nakba, les Palestiniens ont et font toujours face à la plus horrible des discriminations et de violation morale et de biens de l’histoire de l’humanité. La protection de ce peuple, meurtri est assassiné, chaque jour, sous le regard impassible de la communauté internationale, constitue l’urgence absolue.

M. T.