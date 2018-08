Protection des palestiniens : Les quatre propositions de Guterres

Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a présenté vendredi quatre propositions destinées à améliorer la protection des Palestiniens dans les territoires occupés par Israël, de l'envoi d'observateurs au déploiement d'une force policière ou militaire sous mandat de l'ONU.

Ces propositions étaient contenues dans un rapport demandé par l'Assemblée générale de l'ONU à la suite d'un regain de violence à Ghaza, où 171 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis fin mars. «Une coopération entre Israéliens et Palestiniens serait nécessaire pour chacune des propositions. Mais cela semble peu probable qu'Israël accepte chacune des propositions», a souligné M. Guterres dans un rapport de 14 pages où il explicite les quatre options.

Il s'agit en premier d'apporter une «présence plus solide de l'ONU sur le terrain», avec des observateurs des droits de l'homme et des observateurs des affaires politiques chargés de faire le point sur la situation. En second lieu, il faudra, selon le responsable onusien, d'élargir l'aide humanitaire et l'aide au développement afin d' «assurer le bien-être de la population». Le troisième point consiste à créer une mission civile d'observation qui serait présente dans des zones sensibles, comme les check-points et près des colonies israéliennes, ayant pour mandat de rendre compte sur les questions de protection. Enfin, le dernier point se résume en un déploiement d'une force policière ou militaire, sous mandat de l'ONU, afin d'apporter une protection physique aux civils palestiniens. Il faut savoir qu'un mandat de l'ONU pour une force de protection nécessiterait une décision du Conseil de sécurité, au sein duquel les Etats-Unis pourraient utiliser leur droit de veto, afin de bloquer une mesure à laquelle s'opposerait Israël. Pour rappel, une petite mission d'observation, composée d'Européens, a été déployée en 1994 dans la ville cisjordanienne d'El Khalil, mais Israël a rejeté depuis les appels à une présence internationale dans les zones sensibles.



Le financement de l'aide aux territoires palestiniens occupés à son niveau le plus bas



D’autre part, les Nations Unies ont averti dans un communiqué de presse que le financement des opérations humanitaires dans les territoires palestiniens occupés est à son niveau le plus bas, menaçant la livraison d'aides vitales aux populations de Cisjordanie et de Ghaza. Jusqu'à présent, seuls 25% des presque 540 millions de dollars nécessaires cette année ont été reçus, a indiqué le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Selon l'OCHA, la baisse du financement de l'agence des Nations Unies chargée d'aider les réfugiés palestiniens (UNRWA) «a été un facteur clé».

L'UNRWA fournit des services d'éducation, des soins de santé et des services sociaux à plus de cinq millions de réfugiés palestiniens au Moyen-Orient et est la plus grande agence humanitaire dans les territoires palestiniens occupés. L'agence est presque entièrement financée par des contributions volontaires des Etats membres des Nations Unies. Le chef de l'UNRWA, Pierre Krohenbühl, a indiqué que le financement des opérations de son agence n'était assuré que jusqu'à la fin du mois de septembre. «Le déficit actuel de l'UNRWA est de 217 millions de dollars», a-t-il déclaré jeudi devant sa commission consultative. Selon Jamie McGoldrick, coordinateur humanitaire des Nations Unies pour la région, deux millions de personnes dans ces territoires ont besoin de «mesures actives de protection» en raison des affrontements et des violences, des déplacements ou d'un accès limité à l'emploi et aux services essentiels.

R. I.