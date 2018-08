Les enfants et lâ€™Ã©gorgement du mouton : La part des parents

Les avis des spécialistes sont contradictoires, quant à laisser les enfants assister à la scène du sacrifice. Les parents, ne se posent pas trop la question.«Aussi loin que je me rappelle, j’ai toujours assisté, étant enfant, à l’égorgement du mouton de l’Aïd et je me porte bien merci», nous dira ce père de quatre enfants qui accuse les psychologues et autres pédopsychiatres occidentaux d’être à l’origine de cette polémique dans le «seul but de stigmatiser les traditions musulmanes».

Un autre chef de famille affirme que ce sont ses enfants qui manifestent le désir de regarder de près l’abattage de la bête et guettent avec empressement le moment du sacrifice. «Tout cela se passe dans une ambiance de joie et de bonne humeur sans aucun incident».

«L’Aïd El Adha n’est fait ni pour torturer les moutons ni pour traumatiser les enfants, bien au contraire, c’est un événement crucial attendu impatiemment par les familles algériennes et particulièrement par les enfants qui y voient une fête divertissante et rien d’autre», dira cet imam du quartier en réponse à un père inquiet de l’impact de la scène d’égorgement sur son fils de six ans. «J’ai peur que cette scène soit traumatisante pour lui et aura un impact négatif sur son avenir», nous confie ce père un peu indécis.

Les avis des spécialistes sur la question ne sont pas tranchés. Pour la plupart, ce serait un jugement trop hâtif que d’affirmer que les enfants pâtissent de cet acte de culte et seront marqués à vie.

«Si la majorité des enfants éprouvent un vif plaisir à prendre part à la cérémonie d'égorgement du mouton, il n'en est pas de même pour certains.

C'est le cas particulièrement de ceux en bas âge (moins de 7 ans), mais aussi de ceux sensibles à la vue du sang. Si votre enfant appartient à cette catégorie, il ne convient pas de le laisser assister à l'égorgement, vu l’impact que peut avoir ce spectacle sur sa petite âme.

Il ne faut surtout pas leur forcer la main, sous prétexte que c'est l'occasion de s'affranchir de cette phobie du sang», nous dira docteur Yahaoui, psychologue spécialiste dans la prise en charge des enfants.»

Il faut plutôt enseigner à l’enfant la morale derrière ce sacrifice Car l’enfant en bas âge ne peut pas comprendre le sens que revêt le rituel du sacrifice du mouton. Quand un enfant de 4 ans voit son père égorger un mouton, il voudra probablement l’imiter.

À cet âge, l’enfant n’a pas encore conscience des conséquences de ses actes et aime énormément copier les adultes», dira le spécialiste.

«Les parents et les éducateurs doivent aussi insister sur le fait que l’Aïd al-Adha est une fête qui représente le partage et de la solidarité, car la tradition veut qu’on distribue une partie de la viande aux plus nécessiteux», poursuit le psychologue.

F. L.