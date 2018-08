Le mouton Ã  crÃ©dit : Â« achat facilitÃ© Â»

Certaines administrations publiques et sociétés privées proposent des prêts gratuits à leurs employés en plus des primes à l’occasion de l’Aid El Adha. Hakima, secrétaire, explique que la société dans laquelle elle travaille donne à ses employés 10.000 à l’occasion de l'Aïd et leur permet d'emprunter 20.000 DA de plus, avec possibilité de rembourser par traite de 3.000 DA par mois. Les publicités pour des prêts se multiplient à l’approche de la célébration de l’Aïd El Adha, et de nombreuses familles estiment nécessaire de s’endetter pour couvrir les coûts de cette fête. C’est le cas de Fayçal qui souscrit chaque année un prêt pour l’achat d’un mouton. «J’emprunte vingt mille dinars que je rembourse en neuf mois», explique-t-il, «si je ne le faisais pas, je ne pourrais jamais créer une ambiance de fête pour mes enfants car mon salaire ne me permet pas d’acheter cash un mouton». Même les familles les plus pauvres du pays se sentent tenues de s’aligner à la tradition. Certaines vont même jusqu'à vendre leurs meubles pour satisfaire la tradition. Cette fête sacrificielle est en principe un rituel religieux, mais au fil du temps, elle est devenue une nécessité culturelle et sociale qui s'enracine dans l'esprit des gens dès leur enfance. «C’est surtout pour les enfants qu’on tient à tout prix à respecter ce rituel, pour leur procurer de la joie, mais aussi pour leur ancrer dans la tête le respect des traditions et du culte musulman», nous dira ce père de quatre enfants. Pourtant, en Islam, seuls ceux qui ont assez d'argent doivent suivre ce rite. Ce n'est pas une obligation. De plus, le but de ce sacrifice est de permettre aux pauvres de recevoir des offrandes des riches. Néanmoins, les Algériens, riches ou pauvres, se dirigent vers les souks pour y choisir consciencieusement leurs moutons. «Je n’ai pas de salaire de député, je fais partie des gens de la moyenne classe, mais il n’est pas question de me considérer comme pauvre, et il n’est pas question que les voisins qui sacrifient un mouton m’envoient une partie de leur viande», nous dira Madjid qui veut garder sa dignité en achetant un mouton même si c’est au prix de gros sacrifices. Et comme les religieux et autres spécialistes de l’Islam n’ont, à aucun moment, signifié que l’achat à crédit du mouton de l’Aïd El Adha n’est pas conforme à la chariâ et que c’est une pratique tolérée, une grande partie des familles algériennes choisissent cette option d’achat par facilité même s’ils continuent à rembourser leur mouton des mois après l’avoir consommé. «On oublie souvent qu’acheter un mouton pour l’Aïd n’est pas une obligation chez les musulmans. Cela dépend de leur pouvoir d'achat. Si une personne en a les moyens, qu’elle achète, sinon ce n’est pas forcé. L’autre cas de figure accepté est que si une personne souhaite réellement acheter un mouton pour sa famille, elle peut emprunter de l’argent mais, sans taux d’intérêt, car cela est interdit en Islam», nous explique cheikh Ali, imam. «On oublie le caractère religieux et les bonnes actions qu’on doit mener en ce jour saint, comme par exemple faire entrer la joie chez le pauvre. Ainsi tout bon musulman devrait lorsqu’il égorge son mouton, le couper et le diviser en trois parties égales avant de le partager. La première partie est pour l’acheteur du mouton. La seconde est à donner à des gens pauvres de son entourage et enfin la troisième partie est à offrir en cadeau à la famille. Mais hélas, aujourd’hui, l’Aïd El Kébir est devenu une fête très individualiste», conclut avec amertume l’imam.

F. L.