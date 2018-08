AÃ¯d el-Kebir : Au-delÃ  du sacrifice

Spiritualité et sociabilité sont au rendez-vous de ce grand moment qu’est la fête de l’Aïd-el-Kebir. Le Prophète (QSSSL) s’appuya sur les pratiques festives comme les mariages, les fêtes de circoncision..., et bien entendu sur l’Aïd pour inciter les gens aisés à aider les pauvres et les démunis.

Notre noble Prophète, (QSSSL) a dit : «Celui d’entre vous qui immole une bête pour la fête du sacrifice, qu’il n’en conserve aucune viande chez lui au-delà de trois jours». Aujourd’hui il est urgent de reconsidérer la pratique du sacrifice de l’Aïd-el-Kébir à la lumière des dispositions édictées par nos pieux prédécesseurs. Au lieu de penser avec notre cœur et notre esprit par la lecture du Coran et la réflexion sur soi, on pense avec notre estomac en mangeant plus que d’habitude alors que cela doit être un jour d’entraide ! Cette attitude bloque la réflexion de fond sur le sens du sacrifice dans l’islam bien que l'application concrète des principes puisse être rendue difficile par le poids des habitudes et de l'environnement du croyant. Mais pour cette année spécialement faut-il sacrifier ou pas le mouton? Quels sont les risques liés à la fièvre aphteuse ? Des questions, des hésitations et des craintes vivement ressenties et exprimées par les Algériens à moins d’une semaine de la fête du sacrifice. Des inquiétudes justifiées, selon M. Kamel Naceri, vétérinaire excerçant, par l’incompréhension des citoyens de cette maladie qui touche le bétail, et leur ignorance sur ses conséquences.

Se voulant rassurant, le spécialiste affirme que «même s’il y a des cas de fièvre aphteuse au niveau de certaines régions du pays, il n’y a aucun risque de contamination à l’homme». «Les clients qui viennent tâter le marché sont très vigilants et ne laissent passer aucun détail, même s’ils ne connaissent rien aux symptômes de la maladie», nous dit un vendeur de mouton qui a pris place à la périphérie de Chéraga. «Certains acheteurs me demandent même un certificat de bonne santé de la bête, délivré par un vétérinaire ; c’est dire la grande inquiétude des Algériens», ajoute notre interlocuteur. Un autre vendeur révèle qu’il passe plus de temps à répondre aux questions des acheteurs qu’à vendre réellement, «car après avoir posé des tas de questions, le client repart sans acheter», souligne-t-il. Ils sont, en effet, beaucoup à hésiter quant à l’achat du mouton, vu son prix élevé et les bourses rétrécies par la préparation des rentrées scolaire et sociale, et la fièvre aphteuse est venue confirmer leurs doutes. «Je n’achète pas, par précaution, mais aussi parce que je n’ai pas envie de débourser une somme exorbitante pour ensuite constater que le mouton est malade», nous confie Ryad. Aâmi Ali, quant à lui, préfère ne pas sacrifier. Même ces assurances concernant la bonne santé et l’absence de danger sur la viande de mouton ne m’ont pas convaincu», dit-il



Contrôle tous azimuts



Pourtant, on ne cesse d’affirmer et de confirmer, du côté du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, que «des vétérinaires seront présents au niveau des abattoirs et des lieux de sacrifice, scindés en brigades mobiles, pour se déplacer, le jour J, en milieu rural, afin de répondre aux sollicitations des citoyens ; et qu’ils sont déjà installés au niveau des marchés de bétail et de différents points de vente pour contrôler les bêtes en circulation afin de veiller à la santé du cheptel destiné à la consommation». Et ce n’est pas tout, les vétérinaires doivent contrôler les marchés parallèles de vente de moutons pour éviter toute propagation de la maladie. Ces opérations de contrôle s’inscrivent dans un programme de prévention tracé par le syndicat, en collaboration avec le ministère de l’Agriculture. Un programme qui s’étendra jusqu’à la deuxième journée de l’Aïd visant à renforcer les mesures d’hygiène et de sécurité. Une équipe mobile de vétérinaires sera mobilisée au premier jour de l’Aid el Adha à la wilaya d’Alger et sillonnera les différents quartiers de la capitale. Composée de 4 médecins vétérinaires, l’équipe aura pour mission de contrôler les bêtes qui seront sacrifiée au niveau de la voie publique dans les différents quartiers de la capitale. Les services de l’Inspection vétérinaire de la wilaya d’Alger ont mobilisé 132 médecins vétérinaires pour assurer le contrôle des opérations d’abattage le jour de l’Aïd el Adha au niveau des abattoirs d’Alger (Hussein Dey, les Eucalyptus, El Harrach et Zéralda).

Farida Larbi