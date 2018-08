Alger : Le transport par mÃ©tro et tramway sera assurÃ© normalement

Le service du transport par métro et tramway d'Alger sera assuré comme d’habitude et sans interruption durant les jours du 21 et 22 août prochains, jours de l'Aïd El Adha, a indiqué jeudi l'Entreprise métro d'Alger (EMA) dans un communiqué. Selon le même texte, les horaires d'exploitation du métro d'Alger et du tramway demeureront également inchangées durant les fêtes.

De même, a assuré la même source, le transport par câble —téléphériques et télécabines— sera assuré sans changement durant ces deux jours de fêtes.