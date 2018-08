SÃ»retÃ© nationale : Dispositif spÃ©cial pour assurer la sÃ©curitÃ©

Un dispositif spécial pour assurer la sécurité des personnes et des biens a été mis en place par la Sûreté nationale en prévision de l'Aïd El Adha, indique jeudi un communiqué des services de ce corps de sécurité. La même source a assuré que «tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés à travers le territoire national à cet effet et les patrouilles fixes et mobiles ont été renforcées, notamment au niveau des places publiques, gares routières, stations de métro et tramway».

D'autre part, dans le but de réduire le nombre de victimes d'accidents de la circulation, la Sûreté nationale a exhorté les usagers de la route à «faire preuve de vigilance et rappelé que les numéros verts 15 48 et 17 sont à la disposition des citoyens».