Sogral : Plus de 900 dÃ©parts par jour et 40 camÃ©ras de surveillance

La Société de gestion des gares routières d'Algérie (Sogral) a procédé, en prévision de l'Aïd El Adha, à la programmation de plus de 900 départs par jour vers les différentes destinations internes durant les trois jours qui précèdent l'Aïd et à l'installation de plus de 40 caméras de surveillance au niveau de la Gare routière du Caroubier pour assurer la sécurité des voyageurs, a indiqué le directeur général de Sogral, Azzeddine Bouchehida. L'entreprise Sogral assurera plus de 900 départs, relevant que le nombre de passagers ne dépassera pas les 30.000 voyageurs/jours durant cette période, d'autant, a-t-il dit, que l'Aïd El Adha de cette année coïncide avec les vacances d'été .

Il a révélé, à cet égard, que la flotte de bus sera renforcée par près de 300 bus supplémentaires durant les deux jours fériés outre les taxis inter-wilayas afin de garantir une bonne prise en charge des citoyens. La Gare du Caroubier connaît «une affluence importante» de voyageurs pendant les fêtes religieuses et nationales, a indiqué le même responsable, faisant état d'une moyenne de près de 50.000 voyageurs par jour durant les quatre dernières années, ce qui représente plus de 25% du total des voyageurs à travers les autres gares gérées par Sogral.

Il a, en outre, tenu à rassurer les citoyens que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir le transport de plus de 50.000 voyageurs devant affluer vers la gare routière les jours précédant l'Aid, soulignant la possibilité de réceptionner plus de 50.000 voyageurs en un seul jour sans la moindre difficulté au vu des procédures qui ont été prises.

M. Bouchehida a indiqué qu'un service minimum sera assuré durant les deux jours de l'Aid pour les destinations de moins de 150 kilomètres, outre la programmation de départs pour les longs trajets au niveau de toutes les gares routières dirigées par la société. Il a fait état, également, de la mobilisation des travailleurs et d'agents de contrôle et d'hygiène (3.000 travailleurs) suivant un système de permanence avec annulation de tous les congés pour assurer «un service de qualité» aux voyageurs.

Le responsable a cité, en outre, le renforcement du réseau de caméras de surveillance au niveau de cette structure avec l'installation de plus de 40 caméras afin de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens en coordination avec les services de sécurité pour contrôler les entrées et les sorties de la gare routière durant les deux jours de l'Aid.

Concernant l'ouverture de gares routières au niveau national ayant pour but de renforcer les structures de la société, M. Bouchehida a annoncé l'ouverture en septembre de nouvelles gares routières au niveau des wilayas de Blida, de Bordj Bouariridj et de Laghouat. La gare routière du Caroubier peut assurer plus de 1.200 départs par jour, selon le même responsable.