Transport durant la fÃªte de lâ€™AÃ¯d : Un dispositif spÃ©cial pour desservir les cimetiÃ¨res Ã  Alger

L'Entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) a mis en place un dispositif spécial pour desservir les cimetières à Alger durant les deux jours de l'Aïd El-Adha coïncidant avec les 21 et 22 août 2018, a indiqué jeudi un communiqué de cet entreprise. Un programme spécial «Aïd El Adha»a été mis sur pied pour permettre à la population algéroise de se déplacer aisément vers les différents cimetières de la capitale à travers cinq principales stations à savoir, 1-Mai, la Place des martyrs, Chevally, Bach Djerrah et El Harrach, a ajouté la même source.

L'ETUSA a mobilisé, dans ce sens, deux bus au niveau de chaque station à intervalle de 20 minutes, de 08h30 jusqu'à 15h00.

À cet effet, cinq stations (point de départ) ont été désignées pour desservir, en navettes spéciales, les nombreux cimetières d'Alger selon le programme suivant :

- De la station Place du 1er-Mai à destination des cimetières d'Al-Alia, Garidi, Sidi Yahia, El Madania et Ben Aknoun.

- De la station Place des martyrs à destination des cimetières d'Al-Alia, El Kettar (côté haut et bas), et Bouzareah.

- De la station Chevalley à destination des cimetières de Beni-Messous, Dely-Brahim et Ouled-Fayet.

- De la station Bachdjarrah à destination des cimetières d'Al-Alia, Sidi Rzine par Berraki.

- De la station d'El Harrach à destination du cimetière d'Al- Alia par Sidi-Tayeb.

Par ailleurs, des liaisons sont également prévues au départ des localités de Chaibia, Birtouta, Sidi M'hamed, Ed-Dalia, Zeralda, Rouiba pour rallier les différentes stations de liaisons, a-t-on ajouté.