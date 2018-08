Khenchela : Hausse sensible des prix Ã  travers les diffÃ©rents points de vente

Une hausse sensible des prix des moutons de l'Aïd El Adha, a été enregistrée jeudi dernier, dans la wilaya de Khenchela, et ce, à travers les points de vente du chef lieu de wilaya et des communes de Chechar et d'El Mahmal. Le prix d'un mouton de taille moyenne qui ne dépassait pas l'année dernière 50.000 DA est proposé entre 50.000 et 60.000 DA, a-t-on relevé.

Le prix de l'agneau, âgé de moins de 12 mois, a grimpé à plus de 40.000 DA alors que l'an dernier il affichait entre 30.000 et 40.000 DA. Les brebis sont cédées entre 30.000 et 40.000 DA pour cet Aïd. Certains maquignons ont affirmé à l'APS, que les intermédiaires sont à l'origine de cette hausse des prix, affirmant qu'ils profitent de l'occasion de l'Aïd El Adha pour créer des points de ventes anarchiques en vue de réaliser des gains faciles et rapides. Pour d'autres, la raison de la hausse des prix est due à la cherté des aliments de ces bestiaux et aux charges que le maquignon cherche à récupérer en augmentant le prix. Ils ont également considéré que «les prix affichés sont abordables» par rapport aux frais des charges que les maquignons payent.

Les connaisseurs et autres «affranchis», au fait des dessous des marchés à bestiaux à Khenchela attestent que les prix vont continuer à grimper à quelques jours de l'Aïd El-Adha en raison des chutes de pluie et la disponibilité des zones de pâturage, ce qui permettra aux maquignons de vendre le reste de leur troupeau après l'Aïd tout en évitant les charges de l'alimentation. D'autre part, cette hausse a suscité le mécontentement des citoyens, notamment ceux aux revenus modestes qui souhaitent voir une baisse des prix des moutons au cours de ce week-end pour pouvoir acquérir le mouton du sacrifice. Pour certains «si les prix continueront à augmenter, cela privera beaucoup de familles d'acquérir un mouton pour l'Aïd». Il est à signaler que l'inspection vétérinaire relevant de la direction des services agricoles (DSA) a consacré neuf points autorisés pour la vente des moutons de sacrifice dans les communes d'Ouled Rechache, d'El Mahmal, de Chachar, de Babar, de Khenchela, de Kais, d'Aïn Touila, de Bouhmama et de Beghai. Cette instance a également mobilisé plusieurs médecins vétérinaires pour le contrôle du cheptel mis à la vente, a-t-on souligné.

La direction du commerce de la wilaya de Khenchela a réquisitionné 617 opérateurs économiques pour assurer la permanence entre les 21 et 25 du mois d'août en cours, en prévision de l'Aïd El Adha, a indiqué jeudi le directeur local du secteur par intérim, Oualid Charfa. Dans une déclaration à l'APS, le même responsable a précisé que 378 commerçants d'alimentation générale, 71 boulangers et 160 autres, toutes activités confondues (cafés, restaurants, services de téléphonie) ont été mobilisés à travers les 21 communes de la wilaya.

S'agissant de l'approvisionnement en produits alimentaires de large consommation durant les deux jours de cette fête religieuse, le même responsable a indiqué que 2 laiteries et 6 minoteries seront disponibles dans la wilaya pour répondre aux besoins des citoyens et assurer la continuité de la production avant et après cette période.

Il a ajouté dans ce même contexte que des équipes de contrôle composées de 33 agents répartis sur 3 inspections territoriales ont été mobilisées pour veiller à l'application de ce système de permanence et garantir la disponibilité de ces produits. Des sanctions sévères pouvant aller de 100.000 DA d'amende jusqu'à la fermeture obligatoire, seront infligées aux commerçants qui ne respecteront pas ce programme de permanence, a fait savoir la même source.