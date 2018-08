Afin dâ€™assurer la continuitÃ© dâ€™approvisionnement en eau potable : 8.000 agents mobilisÃ©s

Afin d’assurer la continuité d'approvisionnement en eau potable en de manière régulière, ainsi que le fonctionnement normal des réseaux durant les deux jours de l’Aïd El Adha, les services du ministère des Ressources en eau ont pris la décision de mobiliser pas moins de 8.000 agents à travers les 48 wilayas par ses établissements sous tutelle.

Il a été question de déployer des équipes de permanence composées de cadres, d’équipes d’astreinte parmi les techniciens, ainsi que des centaines de camions citernes pour palier à toute éventualité de pénurie en ces deux journées de surconsommation induites par le sacrifice de centaines de milliers d’ovins et de bovins. Pour assurer la continuité de distribution, le ministère s’engage à garantir la qualité du service public avec tous les moyens dont il dispose. D’ailleurs, Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib avait affirmé que «toutes les mesures nécessaires ont été prises afin d’éviter les coupures et les perturbations».

Il a fait savoir qu’ en plus de ce déploiement de personnel, un dispositif exceptionnel sera mis en œuvre à la veille de cette fête religieuse, qui garantira la disponibilité de la ressource en eau, assurera le bon fonctionnement des installations hydrauliques tout en veillant au remplissage de tous les réservoirs. «Ce dispositif va permettre d’assurer la continuité de l’approvisionnement en eau potable de manière régulière, quantitative et qualitative» a-t-il dit.

L’on apprendra aussi, qu’une une campagne de curage préventif des réseaux d’assainissement et des ouvrages annexes a été lancé par le ministère à travers le territoire national. Les gestionnaires du service assainissement sont appelés eux aussi, à maintenir en état de fonctionnement les stations de relevage pour permettre l’écoulement des eaux usées, et à maintenir les équipes d’intervention en alerte.

Il faut dire que la production nationale en matière d’eau estimée à 9,8 millions de m3/j, avec une offre de dotation moyenne de 180 litres/jour/habitant et des fréquences de distribution de 78% de la population au quotidien dont 40% en H/24, et de 22% de la population alimentée en 1 jour/2 et plus, est largement à même d’assurer un approvisionnement régulier de la population, précise la même source.

Nonobstant cela, M. Necib, a affirmé que l’alimentation en eau potable «sera renforcée et meilleure dans toutes les communes du pays», et ce grâce aux investissements engagés par l’Etat depuis le début des années 2000 et qui ont placé l’Algérie dans une situation confortable en matière d’alimentation en eau potable.

Il faut dire grâce à ces investissements qui ont été réalisés au titre du Plan national de l’eau, 85 grands barrages, 11 grandes stations de dessalement, ont été réalisées.

Le premier responsable du secteur de l’Eau a relevé que la participation du dessalement à l’offre d’eau potable va dépasser à partir de 2020 les 25% ce qui fera de l’Algérie l’un des premiers pays au monde ayant recours dans cette proportion au dessalement. «Le recours au dessalement d’eau de mer qui rentre dans le cadre d’une stratégie de sécurisation de la production d’eau potable avec d’autres programmes pour la diversification de la ressource à tarer la mobilisation des eaux superficielles et souterraines ainsi que celle issue de l’épuration des eaux usées», a expliqué le ministre .

Cette eau épurée évaluée actuellement à plus de 400 millions de m3/ans et qui dépassera, à l’horizon 2020, les 600 millions de m3/an à l’achèvement des projets des stations d’épuration en cours de réalisation ou de lancement. Cette ressource sera valorisée par son utilisation dans l’irrigation.

Pour ce qui est de l’exploitation des eaux albiennes du sud algérien, le ministre a annoncé qu’un schéma pour transférer cette ressource a été élaboré et des études ont été lancées à ce titre par des bureaux d’études algériens. «Ce schéma permettra à notre territoire d’être plus équilibré et mieux structuré et garantira une répartition spécial plus équilibrée »,a-t-il révélé. Il faut noter que ces eaux fossiles évaluées à plus de 40 000 milliards de m3 dont 70% situés sur le territoire de l’Algérie et le reste (soit 30%) entre la Tunisie et la Libye. Tout cela pour dire que l’Etat ne lésine sur aucun moyen pour assurer un approvisionnement régulier et permanent des citoyens, là où ils se trouvent.

Sarah A. Benali Cherif