AÃ¯d El Adha : une fÃªte dans de bonnes conditions

«Toutes les mesures sanitaires ont été prises deux mois à l'avance, en prévision de l'Aid El Adha », a souligné, jeudi, le directeur des services vétérinaires (DSV) auprès du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

M. Kaddour Hachimi Karim qui s’exprimait lors d’une conférence de presse animée au siège du ministère a également précisé dans ce même contexte, que le cheptel ovin n'est pas exposé au risque de la fièvre aphteuse. «Il y a une abondance de l'offre sur marché national avec 5 millions de têtes destinées au sacrifices de l'Aïd cette année. Un cheptel qui n'est pratiquement pas concerné par le risque de contamination par cette maladie virale», a assuré le chef des services vétérinaires, affirmant que «le virus a touché quelques têtes seulement du cheptel bovin et la situation a été maitrisée dans un délai très court».

Poursuivant ses propos, M. Hachimi Karim a signalé que «Le virus qui a ressurgi depuis 2014 a touché en 2018, les animaux bovins encore jeunes qui n'ont pas été immunisés lors des campagnes de vaccination précédentes car ils n'étaient pas encore nés».

Si au jour d’aujourd’hui, ce n’est pas moins de 8.000 têtes de bovins qui ont été vaccinées par autant d’unités de vaccins, deux autres millions de doses sont attendus «prochainement». En fait, la commande de ces vaccins bivalents a été faite auprès de laboratoires de renommé mondiale.

Selon les explications apportées par le même responsable, «ce type de vaccin plus efficace par rapport au précédent, agit contre les deux types de virus O et A ».

Après avoir assuré les éleveurs et la population que le cheptel ovin n'est pas exposé au risque de la fièvre aphteuse, le directeur des services vétérinaires (DSV) auprès du ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche est revenu sur les préparatifs en prévision de cette fête religieuse notant qu’en «plus des 1.500 praticiens vétérinaires mobilisés pour assurer la permanence, le jour J mais aussi tout au long des jours qui le précèdent, nous avons fait appel à 9.000 vétérinaires praticiens pour assurer la couverture sanitaire du cheptel durant cette occasion». Et d’ajouter que «les éleveurs connaissent leurs vétérinaires et qu’ils sont en contact permanent avec ces derniers.

Cela dit pour répondre à un besoin pouvant être éventuellement exprimé à l’occasion de cette fête, des vétérinaires sont mobilisés au niveau des points de ventes appropriés pour assurer le contrôle sanitaire du cheptel ovin commercialisé durant cette période.

En outre que des brigades mobiles vont sillonner des villes et effectuer des contrôles au niveau des quartiers et des abattoirs durant le jour de l'Aïd».

Clair, net et précis, le responsable a déclaré «Nous avons un nombre très important de praticiens vétérinaires qui assurent le suivi sanitaire du cheptel».

1.500 vétérinaires mobilisés pour contrôler les carcasses



Le responsable relève également dans ce même sillage que les 1.500 vétérinaires mobilisés pour la circonstance ont une mission de «contrôle et d’inspection». Ces derniers auront notamment à «vérifier les carcasses et sensibiliser les citoyens contre des éventuels risques sanitaires». Les fonctionnaires vétérinaires se déplacent également au niveau des points de vente appropriés à la commercialisation des moutons qui ont, pour rappel, été déterminés par les walis au moment où l'opération de commercialisation a été encadrée par les services vétérinaires et agricoles depuis le transports des bêtes des wilayas pourvoyeuses d'ovin jusqu'à leur acheminement vers les points de vente.

«Nos services se sont assurés que les éleveurs autorisés pour déplacer et commercialiser leur cheptel disposent bel et bien d'un certificat de santé délivré par un vétérinaire», a en effet mis en exergue le directeur des services vétérinaires auprès du ministère de l’Agriculture.

Il faut dire que parmi les risques pouvant éventuellement survenir le jour de l’Aïd, figure celui de trouver dans le foie ou les poumons du mouton, le kyste hydatique. S’attardant sur cette importante question de risque de kyste hydatique, le conférencier souligne qu’avant l'égorgement de la bête, nous ne pouvons pas prévenir les risques car ces kystes sont indécelables chez les animaux vivants, d'où la nécessité, note-t-il, d'un contrôle vétérinaire de la carcasse animale après l'égorgement de la bête.

Adressant un message aux ménages algériens, M. Kaddour Hachimi a vivement conseillé aux citoyens de «ne pas jeter les abats parasités dans la nature, ni les donner au chien qui risque de devenir, à son tour, un facteur de transmission de cette maladie à l'homme et au cheptel».

Interrogé par la presse sur l'enquête sur la viande de moutons avariés qui a pénalisé certaines familles durant les deux dernières fêtes de l'Aïd El Adha, M. Kaddour Hachimi Karim citera deux causes à savoir, «le gavage des animaux avec une alimentation concentrée en énergie durant une courte période» et «des mauvaises conditions d'hygiène» affirmant que «l'enquête de la commission installée par les services du ministère a réfuté l'hypothèse remettant en question des médicaments vétérinaires prohibés». Cette année, «les services du ministère se sont rapprochés des éleveurs pour les sensibiliser sur la question de l’importance d’une alimentation saine à donner aux bêtes à sacrifier sans gavage aucun».

Soraya Guemmouri