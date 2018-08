Commentaire : Point dâ€™indulgence

nLa corruption n’est pas une triste singularité africaine comme veulent le faire accroire certains discours tenus ici et là, avait affirmé, non sans raisons, M. Ouyahia lors d’une réunion de l’UA, il y a quelques semaines.

En effet, l’impact négatif de la corruption sur le développement en Afrique, et dans d’autres parties de la planète, a été maintes fois souligné par les organisations internationales et l’Union africaine se saisit de la question avec l’espoir d’adopter des actions concrètes réduisant l’effet ravageur et démobilisateur du phénomène. Les chefs d’Etat et de gouvernement africains sont conscients que la prise en charge effective de ce problème aura un impact sur la stabilité du continent et, par conséquent, sur son développement socioéconomique. Même la paix et la sécurité ne s’en retrouveront que davantage confortées étant donné que ce dossier mine sérieusement l’édifice politique de nombreux pays, conduisant à des luttes intestines autour du pouvoir pour profiter, même illégalement, des ressources qu’il recèle et qui conduisent à un enrichissement illicite ne faisant qu’aiguiser les rancœurs.

En effet, d’aucuns estiment que le fléau de la corruption pouvait être à l’origine de frustrations et de sentiments d’injustice générant des situations de conflits, s’ajoutant aux nombreux foyers de tension qui y prennent racine depuis des décennies, faisant de l’histoire de leur indépendance une succession d’occasions ratées et de gâchis immenses hypothéquant tout effort pour en finir avec les multiples privations dont sont victimes des millions de citoyens. En effet, les questions du terrorisme, de la radicalisation et des activités criminelles, ou encore les trafics en tous genres gangrènent le continent qui tente d’apporter des solutions politiques à ces situations désastreuses, notamment par le biais d’élections libres pour absorber les contestations des régimes en place : situation peu propice à la stabilité et au développement. Des avancées sont enregistrées dans le continent dans ce domaine à en juger par les quelques expériences d’alternance démocratique au pouvoir et l’instauration de la réconciliation nationale. Mais est-ce suffisant pour pouvoir espérer un jour dépasser les situations de marginalisation, d’injustice et de violation des droits de l’homme ?



Connexions infernales



En Algérie, l’une des affaires les plus retentissantes est celle de la saisie de sept quintaux de cocaïne, le 29 mai dernier au port d’Oran.

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh, avait pris la parole à cette occasion, en affirmant que toute la lumière sera faite concernant cette affaire, aucun détail ne sera négligé et la justice sera intraitable. Elle accomplira sa mission dans la sérénité, loin de toute forme de pression, en application stricte des lois de la République. Nul n’est au-dessus de la loi, a encore rappelé avec insistance, le ministre pour qui l’indépendance de la justice relève d’un principe cardinal dans le cadre des réformes substantielles qu’a connues ce secteur sous la gouvernance du Président Bouteflika. Sur un autre volet, et comme les investigations effectuées ont permis de lever le voile sur des pratiques de corruption et de pots-de-vin versés en contrepartie de facilitations et faveurs accordés au principal accusé dans le cadre de son activité de promoteur immobilier, là encore l’action de la justice sera des plus fermes. «Dans notre politique et stratégie de moralisation de la vie publique, il y a lieu d’opérer une séparation entre le milieu des affaires et le monde politique», ajoutera M. Louh. Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler que le ministère public a été saisi de 3.500 affaires de corruption entre 2013 et 2016. Le durcissement des mécanismes de lutte contre la corruption a été d’ailleurs l’objet d’instructions du Président de la République formulées lors de la réunion du conseil des ministres en octobre dernier. Le combat contre ce fléau a toujours été une priorité de l’action de réforme de la justice initiée par le Chef de l’Etat.

Ahmed Mesbah