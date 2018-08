Conférence de l’organe suprême de l’UA des télécommunications : Mme Faraoun à Nairobi

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du numérique, Houda-Imane Faraoun, prend part aux travaux de la 5e session ordinaire de la conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l’Union africaine des télécommunications (UAT), dont les travaux débutent ce jeudi à Nairobi (Kenya), indique un communiqué du ministère. Les Etats membres procéderont durant cette conférence à «l’examen du projet de plan stratégique quadriennal 2019-2022 de l’UAT et à la consolidation des propositions communes africaines en vue de les soumettre aux travaux de la conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications qui aura lieu du 29 octobre au 16 novembre 2018 à Dubaï aux Emirats arabes unis”, précise le communiqué. La conférence sera également l’occasion d’élire un nouveau secrétaire général de l’Union pour un mandat de 4 ans, ainsi que pour renouveler la composition du Conseil d’administration et élire les Etats membres qui le composeront pour la même période, ajoute la même source. L’UAT est une institution spécialisée de l’Union africaine qui offre un cadre de partenariat entre les acteurs du secteur de l’industrie des nouvelles technologies de l’information et de la communication et pour la formulation de politiques et stratégies visant l’amélioration de l’accès aux infrastructures et aux services de l’information. Elle défend, en outre, les intérêts des Etats membres dans les conférences mondiales.