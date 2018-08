El Tarf : Ouverture de classes dâ€™enseignement de tamazight

Plusieurs classes d’enseignement de tamazight seront officiellement ouvertes dans la wilaya d’El Tarf au titre de la rentrée scolaire 2018-2019, a indiqué jeudi à l’APS le secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad.

S’exprimant en marge d’une visite de travail effectuée dans cette wilaya en prévision de l’installation de ces classes, le même responsable a précisé que cette initiative est inscrite dans le cadre du programme du Président de la République Abdelaziz Bouteflika visant la généralisation de l’enseignement de cette langue dans les établissements scolaires. Trois enseignants en tamazight seront prochainement recrutés dans une première phase dans la wilaya d’El Tarf «afin d’assurer la promotion de cette langue», a-t-il souligné, notant que tous les moyens humains, matériels et pédagogiques nécessaires pour développer cette langue dans le système scolaire seront mis en place. Le parachèvement de la généralisation de l’enseignement de la langue tamazight dans les 48 wilayas du pays qui interviendra à la prochaine rentrée scolaire 2018-2019, figure parmi «les priorités du HCA», a affirmé M. Assad, rappelant que cette langue nationale est déjà enseignée dans 38 wilayas et que les 10 wilayas restantes «seront ciblées dès la prochaine rentrée scolaire». Au total, 300 postes d’enseignants en tamazight seront ouverts, au titre de la saison scolaire prochaine à l’échelle nationale, a annoncé le même responsable, ajoutant que l’identification du nombre de postes affectés au bénéfice de la wilaya d’El Tarf est tributaire de l’organisation d’une rencontre, prévue avec le directeur local de l’éducation et celui de la formation professionnelle. Le programme de la visite du secrétaire général du HCA porte sur l’organisation d’un travail de sensibilisation et de proximité avec les représentants de la société civile et les autorités locales, notamment les cadres de la direction de l’Education, visant «une bonne préparation du terrain pour réussir cette initiative «, a encore précisé M. Assad. Le secrétaire général du HCA a entamé sa visite à El Tarf avec une réunion avec les autorités locales avant de visiter les communes d’El Ayoun et d'El Kala.