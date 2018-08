En raison d'une atteinte au rÃ©seau Ã©lectrique : Coupure partielle Ã  El-Biar

Une coupure partielle de l'alimentation électrique a été enregistrée jeudi matin à El Biar (Alger), à cause d'une atteinte au réseau électrique, suite à des travaux d'extension effectués par une entreprise privée pour le compte de la direction des travaux publics de la wilaya d'Alger, indique un communiqué de la Direction de distribution de l'électricité et du gaz de Belouizdad relevant de la Société de distribution de l'électricité et du gaz d’Alger (SDA). Cette coupure partielle, survenue vers 3h58m, ayant affecté près de 2.000 clients à El Biar, a été occasionnée par des travaux d'extension effectués par une entreprise privée à la rue Mustapha-Khalef pour le compte de la Direction des travaux publics d'Alger, précise la même source. Cette atteinte au réseau électrique est la troisième du genre enregistrée en une semaine, causant une coupure partielle de l'alimentation électrique dans la commune d'El Biar, outre des désagréments et des préjudices aux clients. La SDA déplore, dans son communiqué, que ce genre d'atteinte sur ses ouvrages «est récurrent» et a même pris de l'ampleur par rapport aux années précédentes, causant un préjudice important.