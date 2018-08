Il sera Ã©quipÃ© de camÃ©ras : Le tunnel reliant Constantine Ã  Skikda fermÃ©

Le tunnel d'El Kentour, reliant Constantine à Skikda sur l'autouroute Est-Ouest, est fermé temporairement au trafic, tous les jours entre 19h et 7h du matin, dans les deux sens de circulation depuis mercredi dernier jusqu'au 6 septembre 2018, à l'exception des trois jours de l'Aïd, a indiqué l'Algérienne des autoroutes (ADA) dans un communiqué. Cette fermeture permettra d'équiper ce tunnel en caméras intelligentes de haute définition qui permettent une détection automatique d'incidents (DAI), précise la même source. «Grâce à ces caméras de nouvelle génération, fonctionnant sur une technologie IP, le PCC (Poste de contrôle et de commande du tunnel) pourra désormais visualiser les images, enregistrer le trafic et détecter les évènements potentiellement dangereux (fumée, accidents, piétons...) dans et aux alentours du tunnel avec une qualité supérieure pour une efficace intervention de ses agents, au profit d'une meilleure sécurité des usagers autoroutiers», poursuit l'ADA. Une déviation avec un dispositif de sécurité et signalisation adéquate de nuit comme de jour ont été mis en place à cet effet. L'ADA s'excuse auprès de ses usagers pour la gêne causée par ces travaux et leur recommande la plus grande prudence à l'approche de la zone des travaux.