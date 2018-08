Ouargla : 12 nouveaux Ã©tablissements Ã©ducatifs

12 nouveaux établissements éducatifs tous cycles confondus seront ouverts au titre de la nouvelle rentrée scolaire 2018/2019 à travers plusieurs régions de la wilaya de Ouargla, a-t-on appris jeudi auprès des responsables de la direction de l’Education de la wilaya. Il s'agit notamment de 10 écoles primaires, une antenne du cycle moyen et un lycée, a-t-on détaillé. Ces nouveaux projets portent le nombre total des établissements éducatifs dans cette wilaya à 488 structures, dont 324 écoles primaires, 113 collèges d’enseignement moyen (CEM), une antenne relevant du même cycle, et 50 lycées, a-t-on ajouté.

Ces nouvelles structures pédagogiques vont contribuer à améliorer les conditions de scolarisation des élèves, notamment dans le cycle primaire. Dans le souci d’assurer justement ces conditions, les autorités de la wilaya ont consacré durant ces dernières années des enveloppes consistantes qui dépassent un volume de deux milliards de dinars pour la réhabilitation des structures éducatives, notamment celles relevant du cycle primaire. A ce titre, pas moins de 727 opérations ont été retenues pour les travaux d’aménagement des différentes structures pédagogiques et autres des écoles primaires, a-t-on fait savoir.