DÃ©rogation d'inscription en 1re annÃ©e primaire : Dans la limite des places disponibles

La scolarité est «obligatoire» pour l'année scolaire 2018/2019 aux enfants ayant atteint l'âge de 6 ans, c'est-à-dire ceux nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de l'Education nationale, soulignant que la faisabilité du recours à la dérogation d'inscription pour les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 sera déterminée par la disponibilité des places pédagogiques. «La cellule de communication (du ministère) tient à préciser que la circulaire cadre du 24 juin 2018 rappelle que la scolarité est obligatoire pour l'année scolaire 2018/2019 aux enfants ayant atteint l'âge légal de scolarité (6 ans), c'est-à-dire les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012», précise la même source. Le ministère ajoute que «la disponibilité des places pédagogiques au niveau des circonscriptions déterminera la faisabilité du recours à la dérogation d'inscription pour les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013».