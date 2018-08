Mascara : Des logements livrÃ©s en dÃ©cembre prochain

La livraison à Mascara de la 1ère tranche de logements formule «location-vente» est prévue fin décembre prochain, a indiqué jeudi le responsable local de l'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement (AADL).

Ce premier quota comprend 157 unités d'habitation en réalisation à «haï El-Mahatta» dans la ville de Mascara, a précisé le responsable, présentant les données techniques au wali, Mohamed Lebka, qui effectuait une visite d'inspection de différents projets au chef-lieu de la wilaya. Les données communiquées à cette occasion tablent également sur la livraison, à partir de mars 2019, de 1.300 autres logements de la même formule.

Les travaux de réalisation, toutes tranches confondues, ont atteint un taux d'avancement de 15 %, a-t-on signalé, expliquant qu'il est attendu la régularisation administrative d'une assiette foncière à haï «Kerache» pour le lancement de la construction d'un lot de 1.000 logements.

Le chef de l'exécutif a insisté auprès des entreprises de construction sur la nécessité de redoubler d'effort pour rattraper le retard accusé et livrer les logements attendus par les souscripteurs depuis des années.

Des sociétés algériennes et turques sont chargées de la réalisation de ces projets confiés initialement à une entreprise chinoise qui a été disqualifiée pour «manquement à ses obligations contractuelles», a-t-on rappelé. La wilaya de Mascara a bénéficié d'un programme global de 4.800 unités d'habitation de la formule «location-vente», répartis à travers le chef-lieu et les communes de Mohammadia, Sig et Tighennif.

Une tranche supplémentaire est attendue dans cette même wilaya pour satisfaire la totalité des 6.600 demandes exprimées.



Et des foyers raccordés à l’électricité à El Oued



Par ailleurs, pas moins de 305 foyers à travers quatre communes de la wilaya d’El Oued seront raccordés «prochainement» au réseau public de distribution de l’électricité, a-t-on appris jeudi des responsables de la Société de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz). Cette opération qui ciblera sept quartiers dans le territoire de ces collectivités, s’inscrit au titre de l’actuel quinquennal, après la levée du gel sur des projets d’énergie, notamment ceux d’alimentation de nouveaux quartiers en électricité, a indiqué le chargé de communication de cette entreprise, Habib Mouslim. Ces projets qui ont été confiés à trois entreprises de réalisation qualifiées dans le domaine de l’électricité, concernent la réalisation de plus 21,2 km de réseaux d’électricité répartis sur 13,04 km de basse tension (BT), 8,7 km de moyenne tension (MT) qui seront reliés aux neuf postes de transformation (terriens et aériens), a-t-il dit. Une enveloppe de plus de 950 millions de dinars (étude et réalisation) a été consacrée pour la concrétisation de ces opérations. Ces raccordements cibleront notamment les nouveaux quartiers non classés dans le parc de logement des communes de la wilaya, ainsi que les nouvelles zones d’extensions urbaines situées à proximité des anciennes cités.

Cette action s’inscrit dans le cadre du programme arrêté par les autorités publiques, visant l’alimentation en matière d’électricité des nouvelles zones d’habitation. Le taux de raccordement en énergie électrique dans la wilaya d’El-Oued est de près de 98 %, avec un nombre de clients de l’ordre de 198.000 abonnés répartis à travers les trente communes que compte la wilaya.