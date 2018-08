SÃ©jours de solidaritÃ© au profit des enfants du sud et des hauts plateaux : Promouvoir la condition de lâ€™enfant

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia, a affirmé que son département ministériel poursuit les efforts en vue de développer les mécanismes et réunir tous les moyens de promotion de la condition de l'enfant et de prise en charge de ses besoins.

Mme eddalia, qui s’exprimait à l'occasion de la clôture des séjours solidaires de l'été 2018 à Rouiba, a rappelé que des enfants de 28 wilayas des régions du Sud et des Hauts Plateaux avaient bénéficié de séjours solidaires de l'été 2018, organisés dans 14 wilayas côtières et marqués «par une bonne organisation et des services de qualité» (restauration, hébergement, accompagnement psychologique, prise en charge sanitaire et programmes de loisirs et de sport), ayant permis l'éclosion de jeunes talents. Cette nouvelle expérience, a ajouté la ministre, a permis d'ériger ces séjours en espaces de rencontres entre les enfants des différentes wilayas du pays.

Soulignant que cette édition a été l'occasion d'encourager «l'intégration et l'insertion des enfants aux besoins spécifiques, en leur réservant des quotas des wilayas concernées par ces séjours», la ministre a relevé que certains d'entre eux «ont excellé dans les concours, les sessions de formation et les ateliers d'innovation».

Dans ce cadre, Mme Eddalia a fait savoir que «le nombre des wilayas bénéficiaires a été revu à la hausse, passant de 20 à 28, cette année, d'autant que le nombre des enfants bénéficiaires avait atteint 7.600, soit une hausse de 1.700 lits par rapport à 2017, dont 1.520 enfants handicapés pensionnaires d'établissements ou de centres placés sous la tutelle du ministère de la solidarité».

Parallèlement à ces efforts, l'année 2018 a vu «la numérisation des listes des bénéficiaires des différentes opérations et mesures pour des prestations transparentes et de qualité, visant à octroyer les aides aux plus méritants, à travers l'élaboration d'un fichier national des demandeurs d'aides sociales».

Mme Eddalia, qui s’exprimait à une occasion précédente, a annoncé que son département œuvrait à l’actualisation de la stratégie nationale de prise en charge et de promotion de l’enfant.

Selon la ministre, «l'actualisation de cette stratégie passe par la révision du cadre réglementaire régissant l'activité des établissements et centres d'accueil de la petite enfance (crèches et jardins d'enfants).

Cette mise à jour passe, également, par la reconsidération des méthodes de prise en charge de cette catégorie importante de la société et son unification dans le sens de la préservation de l'identité nationale, a-t-elle-ajouté.

Par ailleurs, Mme Eddalia a fait savoir que les réformes engagées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à travers la promulgation de la loi 15-12 du 15 juillet 2018 relative à la protection de l'enfant étaient «en harmonie» avec la convention internationale des droits de l'enfant et renforcées par la révision de la Constitution en 2016, notamment à travers l'article 72 stipulant que la famille, la société et l'Etat protègent les droits de l'enfant.



Une nouvelle carte nationale des Centres de protection de l'enfance



Les autorités publiques, qui sont pleinement engagées à l'exécution de la convention internationale des droits de l'enfant, œuvrent inlassablement à la promotion de l'enfant, à la lutte contre sa marginalisation, à lui assurer présence, participation et écoute pour le préserver contre toute exploitation ou atteinte physique ou morale et lui garantir ses droits légitimes».

En dépit de la concrétisation de la plupart des engagements et des importants acquis réalisés sur les plans législatif, social, réglementaire et économique au profit de l'enfance en Algérie, la ministre a exprimé la volonté des autorités publiques de réaliser davantage d'acquis dans le cadre du plan d'action du gouvernement, et en partenariat avec les organisations de l'ONU dans le but d'améliorer le niveau de prise en charge des enfants, des adolescents et des jeunes.

A ce titre, Hocine Abdelhakim, un responsable au ministère, a précisé que le projet de la nouvelle carte du réseau des établissements de protection de l'enfance, actuellement en cours d'élaboration, et qui englobe les Centres de protection de l'enfance et les établissements des enfants en détresse, vise «le redéploiement de ces centres relevant du secteur de la Solidarité nationale à travers les pôles régionaux, de manière à améliorer la qualité de leurs services et à les rapprocher davantage du milieu familial de l'enfant, outre une exploitation optimale des moyens offerts».

Cette nouvelle carte visait également «à adapter ces centres aux normes pédagogiques internationales pour davantage d'efficacité dans les services prodigués à l'enfant et dans l'accomplissement de leur rôle, en tant qu'espaces d'éducation, d'enseignement, de formation, de protection et de réinsertion familiale d'une certaine catégorie d'enfants, à l'instar des enfants en danger ou délinquants».

Salima Ettouahria