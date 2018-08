Avancement des travaux de la Grande mosquÃ©e dâ€™Alger : Satisfaction

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a assuré que les travaux de réalisation de la Grande Mosquée d’Alger sont sur le point d’être achevés. En marge de sa visite d’inspection à la Grande Mosquée d’Alger en cette fin de semaine, le premier responsable du secteur de l’Habitat, qui était accompagné d’une importante délégation de son secteur, a affirmé que les travaux vont bon train.

En mettant l’accent sur l’importance du respect et de l’application des termes du calendrier des travaux de réalisation, le ministre a tenu à exprimer sa satisfaction quant à l’état d’avancement des travaux de réalisation.

Par ailleurs M. Temmar a mis l’accent sur l’impératif de respecter les délais de réalisation. « Il faut œuvrer pour livrer les travaux dans les délais impartis. Nous n’accepterons aucun justificatif de retard », a-t-il dit, en inspectant la salle de prière et l’autel (Mihrab) en compagnie des responsables de la société chargée de la réalisation et du bureau d’études.

La nécessité de rattraper les retards accumulés a poussé le ministre à donner des instructions relatives au respect du calendrier, à la qualité du travail et à la concertation continue et quotidienne en vue d’éviter les retards et les entraves.

En outre, le ministre a mis en avant la nécessité d’accorder une importance particulière à l’aspect artistique dans la réalisation du décor interne et l’aménagement extérieur de la mosquée, indiquant que « l’architecture artistique du décor intérieur et extérieur doit refléter le cachet algérien authentique et le style islamique ».

Dans le même contexte M. Temmar a souligné l’importance de réunir toutes les conditions au profit des artistes en charge de l’architecture artistique du décor intérieur et extérieur de la mosquée, et ce, dans le but de leur permettre d’innover et de coordonner leurs efforts pour sortir avec un résultat à la hauteur du niveau demandé.

Ces orientations ont déjà été données par le ministre lors d’une précédente visite d’inspection et qui a vu l’arrivée de trois intervenants supplémentaires au sein de l’Agence nationale de réalisation et de gestion de la Grande Mosquée d’Alger, en l’occurrence un paysagiste, chargé du décor extérieur, un designer qui s’occupera du décor intérieur et un responsable de l’éclairage.



Une œuvre architecturale au rayonnement international



M. Temmar a encouragé, à ce propos, la contribution des artistes algériens dans le domaine de la calligraphie, des miniatures et du décor de la mosquée, mettant en exergue l’importance, pour l’artiste algérien, de laisser son empreinte et sa touche personnelle dans la réalisation de cette mosquée. Il a exprimé, en outre, son souhait de voir la décoration, à l’intérieur et à l’extérieur de la mosquée, authentiquement algérienne basée sur une architecture islamique reflétant le patrimoine de toutes les régions du pays. Ce qui permettra de réaliser une œuvre monumentale représentant la vitrine de la capitale et, globalement, de l’Algérie.

Confié à l’un des géants mondiaux en la matière, la China State construction ENRG (CSCEC), en l’occurrence, le projet de la Grande Mosquée d’Alger est déjà qualifié de perle architecturale, dont le rayonnement devrait être international, si ce n’est pas mondial.

A sa réception, la Mosquée pourra accueillir 120.000 fidèles dans une immense salle, et sera dotée d’un minaret conçu dans un style maghrébin de 300 m de hauteur, tandis que la profondeur des pieux rectangulaires est de 45 mètres.

Le projet comprend des bâtiments indépendants, disposés sur un terrain d’environ 20 hectares avec une surface brute de plus de 400.000 m2, à Mohammadia à l’est de la capitale, en face de la baie d’Alger.

La Grande Mosquée d’Alger sera dotée également d’une salle de conférences, d’un musée d’art et d’histoire islamiques, d’un centre de recherches sur l’histoire de l’Algérie, de locaux commerciaux, d’un restaurant, de bibliothèques et d’un parking de 6.000 places. S’étendant sur 27 hectares, la Grande mosquée d’Alger compte une salle de prière d’une superficie de 20.000 m2, un minaret qui effleure le ciel d’une longueur de 300 mètres. Dans la partie sud du site est prévu un centre culturel composé d’une grande bibliothèque, de salles de cinéma et de conférence pouvant accueillir 1.500 participants.



Symbole de paix et d’ouverture



La bibliothèque pourra accueillir 3.500 personnes et compte un million de livres. Le centre culturel sera doté d’une capacité d’accueil de 3.000 personnes, la maison du Coran de 300 étudiants.

Les surfaces dégagées aux alentours ont permis la réalisation des murs de soutènement, de deux tunnels et d’un échangeur permettant aux utilisateurs de l’autoroute dans les deux sens d’accéder facilement à la mosquée sans causer un seul bouchon.

Les travaux de raccordement aux réseaux routiers et de transport, ainsi que la réalisation des voies d’accès devront assurer des déplacements confortables au profit des personnes qui se dirigeront à partir et vers la Mosquée, notamment après la fin des prières de vendredi, des occasions religieuses, ainsi que lors des saisons de tourisme et des occasions scientifiques et culturelles. Maintenant que les travaux sont dans la phase finale, la construction de la Grande Mosquée a battu en brèche le scepticisme de tous ceux qui ont mis en doute la capacité de l’Algérie à construire un tel édifice religieux. Ceci, pour les Algériens, d’abord parce que sa réalisation est le symbole, entre autres, d’un pari gagné.

Pour les musulmans du monde ensuite, parce qu’il s’agit de la première mosquée en Afrique et la troisième plus grande mosquée au monde, après celles de La Mecque et de Médine.

Pour l’humanité aussi, car la symbolique et la fonction sociale de ce lieu de culte est là pour rappeler aux uns et aux autres que l’Islam est une religion de paix, de tolérance. Si l’on remonte un peu l’histoire en arrière n’est-ce pas à Souk Ahras qu’est né le «droit d’asile» par un certain Firmus de Thagaste?

Ainsi, plus qu’un lieu de culte, la Mosquée d’Alger est aussi un centre de rayonnement culturel qui permettra de rétablir l’image d’un islam des Lumières et participera activement à mettre fin ainsi aux stéréotypes négatifs sur notre magnifique religion et ses préceptes aux valeurs hautement humaines qui, une fois mises en évidence, vont laisser place à une vision claire et fidèle d’une religion de vivre ensemble.

Tahar Kaidi