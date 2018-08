Canada : Lâ€™inflation sâ€™envole en juillet Ã  3% sur un an, record depuis 2011

L’inflation s’est élevée à 3,0% en juillet sur un an au Canada, un record depuis 2011, poursuivant son envolée à la faveur de la flambée de l’énergie et des services, a indiqué l’institut de la statistique. L’évolution de l’indice des prix à la consommation en glissement annuel confirme sa forte hausse enregistrée depuis mai, après une hausse de 2,5% en juin et 1,2% en juillet 2017.

Il faut remonter à septembre 2011 pour retrouver un taux aussi élevé, avec 3,2%, et les analystes tablaient sur un taux de 2,6% en juillet 2018. Mais ces prévisions ont été dépassées à cause de la flambée des coûts de l’énergie qui ont progressé de 14,2% par rapport à juillet 2017. En particulier, les prix de l’essence ont décollé de 25,4% «dans la foulée de la hausse des prix mondiaux du pétrole brut à la suite des récentes perturbations de l’approvisionnement», a expliqué l’institut canadien de la statistique dans un communiqué. Les prix des transports ont également connu une forte hausse, de 8,1% en juillet, avec en particulier une flambée de 16,4% des coûts du transport aérien.

Les services ont eux crû de 3,2% sur un an en juillet, contre 2,2% en juin. La hausse soutenue des prix à la consommation a conduit la banque centrale canadienne à relever mi-juillet, son principal taux directeur, à 1,50%, la banque centrale espérant contenir ainsi l’inflation autour de la cible de 2%. Mais pour l’économiste à la banque CIBC, Andrew Grantham, l’inflation de juillet va attiser les spéculations selon lesquelles la banque centrale pourrait encore relever ses taux directeurs dès septembre.