Dette : Petite dÃ©tente dans la zone euro

Les taux d’emprunt des pays les plus solides de la zone euro ont enregistré une petite détente dans un mouvement d’aversion pour le risque, les investisseurs restant prudents sur fond de craintes d’une contagion de la crise turque.

La Turquie, engagée dans un bras de fer avec les Etats-Unis, a promis vendredi de répliquer si Washington décide de durcir les sanctions liées à la détention d’un pasteur américain, lesquelles ont déjà nettement fragilisé la livre turque. Dans ces conditions, les investisseurs ont privilégié les actifs jugés les plus sûrs, comme les taux d’emprunt allemands, au détriment des actifs plus risqués comme les marchés actions. Pour le directeur général délégué de Swiss Life, Asset Management France, Eric Bourguignon, «les marchés restent sur leur garde et sont toujours préoccupés par les problèmes turcs et de guerre commerciale». «Mais plus généralement, il y a un sujet sur les pays émergents», ajoute-t-il. Pour le spécialiste, «le problème de fond est que l’économie américaine va très bien, ce qui provoque une flambée du dollar et une remontée des taux américains». Or, cette hausse des taux américains «provoque des mouvements de capitaux, un phénomène classique, entre la zone émergente et les Etats-Unis, ce qui affaiblit la devise de ces pays et renchérit leur dette en dollars», détaille-t-il. «Plus l’économie américaine va bien, plus le problème se fait ressentir dans la zone émergente.

Cela provoque un sentiment de risque et d’incertitudes, qui profite d’autant plus au marché obligataire américain, ce qui entretient les flux vers les Etats-Unis au détriment des zones émergentes. C’est une sorte de cercle vicieux», alerte le spécialiste.

Le taux d’emprunt à dix ans de l’Allemagne reculait un peu à 0,305% contre 0,320% jeudi à la clôture du marché secondaire, où s’échange la dette déjà émise. Celui de la France baissait à 0,667% contre 0,677%.Le taux d’emprunt à dix ans de l’Italie restait quasiment stable à 3,121% contre 3,117%, comme celui de l’Espagne à 1,449% contre 1,445%. En dehors de la zone euro, le taux d’emprunt britannique à dix ans n’a presque pas bougé à 1,236% contre 1,240%. A la clôture des marchés européens, le taux d’emprunt à dix ans des Etats-Unis reculait légèrement à 2,859% contre 2,866% jeudi, à l’instar de celui à trente ans à 3,016% contre 3,025%. Celui à deux ans s’établissait pour sa part à 2,608% contre 2,616%.