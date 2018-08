Turquie : Le marchÃ© sous surveillance

L’euro poursuivait sa hausse face au dollar dans un marché attentif à la reprise du dialogue entre les Etats-Unis et la Chine et alors que les relations américano-turques continuent de se tendre. Dans l’après-midi, la monnaie unique européenne s’échangeait à 1,1415 dollar, contre 1,1377 dollar jeudi soir.

La devise européenne se stabilisait face au yen japonais à 126,11 yens contre 126,17 yens la veille au soir. Le dollar, lui, perdait du terrain face au yen à 110,47 yens, contre 110,90 yens mercredi. L’annonce d’une reprise du dialogue entre la Chine et les Etats-Unis, Pékin ayant annoncé l’envoi d’un émissaire à Washington fin août pour reprendre les négociations commerciales, a encouragé l’appétit pour le risque, contribuant à la hausse de nombreuses devises face aux valeurs refuges comme le dollar ou le yen japonais. «Cependant, il y a une grande différence entre être d’accord pour discuter et parvenir à un accord», a tempéré un spécialiste.

Les analystes restaient en outre vigilants concernant la crise turque, alors que la devise repartait à la baisse face au dollar, perdant, dans l’aprés-midi autour de 5% par rapport à jeudi soir.

Le secrétaire au Trésor américain, Steven Mnuchin, a menacé la veille Ankara de sanctions supplémentaires, après le doublement des droits de douane sur l’acier et l’aluminium, si Washington n’obtenait pas la libération du pasteur Andrew Brunson.

Ce à quoi la Turquie a répondu vendredi qu’elle n’hésiterait pas à répliquer tout en refusant une nouvelle fois de lever l’assignation à résidence de M. Brunson, alimentant la prudence des investisseurs. La veille, le puissant ministre des Finances du pays Berat Albayrak, qui est aussi le gendre du président Recep Tayyip Erdogan, avait assuré que son pays «sortirait encore plus fort» de la crise de la livre, dont la valeur a fondu de 40% par rapport au dollar depuis le début de l’année. Il a par ailleurs indiqué, lors d’une téléconférence avec plusieurs milliers d’investisseurs, que son pays n’était pas en contact avec le Fonds monétaire international pour un éventuel plan d’aide et qu’Ankara n’aurait pas recours au contrôle des capitaux.

«Les propos de M. Albayrak impliquent que la Turquie s’abstiendra de stimuler l’économie à tout prix», ont commenté des analystes. Mais «le principal problème du gendre de M. Erdogan est que les marchés ne veulent pas lui donner le bénéfice du doute», ont-ils ajouté, précisant qu’il allait rapidement devoir mettre en œuvre ses promesses. Son intervention «a seulement apporté ce que M. Albayrak avait déjà fourni auparavant : du vent», ont de leur côté jugé d’autres analystes. Dans l’aprés-midi, l’once d’or s’échangeait à 1.180,00 dollars, contre 1.174,15 dollars jeudi soir. La monnaie chinoise valait 6,8777 yuans pour un dollar contre 6,8853 yuans jeudi. Le bitcoin valait 6.482,31 dollars, contre 6.255,10 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.