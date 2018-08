ExonÃ©ration de la taxe sur les intrants avicoles : Une mesure encourageante

L’exonération des matières premières et intrants au profit des aviculteurs, notamment le maïs, de la taxe sur la valeur ajoutée, à la faveur d’un décret que vient de signer le Premier ministre Ahmed Ouyahia est accueillie avec soulagement par les acteurs de la filière. Cette mesure revendiquée avec insistance par les aviculteurs, tant elle allège les charges induites par la cherté de l’aliment de base de la volaille, est censée entrer en vigueur dans les jours qui viennent, nous a confié le président du Conseil national interprofessionnel de la filière avicole, Kalli El Moumen. Les ministères des Finances, du Commerce, de l’Zgriculture, du Développement rural et de la Pêche ainsi que les services des douanes ont été instruits pour mettre en œuvre les exemptions sur le maïs et le soja et assurer l’approvisionnement de plus de 20.000 éleveurs et producteurs d’aliments pour volaille dans les meilleurs délais afin d’augmenter la production du poulet de chair et réduire, en définitive, les prix des viandes blanches, qui ont atteint les cimes récemment pour frôler les 480 DA/kg (les tendances des prix des produits avicoles durant le second trimestre de 2018, livrées par l’observatoire des filières avicoles algériennes, indiquent une hausse des prix de l’ordre de 21% été relevée au stade de la production (sortie poulailler) et au stade du détail (poulet vidé). Le président du CNIFA qui nous a fait part de sa satisfaction par rapport à cette démarche pour résoudre les problèmes des 20.000 intervenants au sein de la filière, tant elle contribuera à réduire les prix de la viande blanche, a indiqué que l’alimentation destinée à l’aviculture, en particulier le maïs, représente 60 % de l’alimentation utilisée pour l’engraissement des volailles. M. Kalli El Moumen a précisé, par la même occasion, que le prix du maïs devra chuter à 2.600 DA/quintal, au lieu de 3.400 DA actuellement, ce qui entraînera, une baisse des prix de la viande blanche après Aïd al-Adha. Aussi, cette mesure intervient à point nommé pour stimuler la production du poulet de chair d’autant plus que 90% du maïs destiné à l’alimentation de la volaille sont importés, a souligné M. Kalli El Moumen. Selon le président du CNIFA, la production avicole se situe entre 550.000 et 600.000 tonnes/an, tandis que la consommation varie entre 20 et 25 kg par personne et par an.



La régulation de la filière, une préoccupation



Il est connu que tout dysfonctionnement dans la chaîne au sein d’une filière donnée, il s’agit ici de l’aviculture, influe systématiquement sur les prix et la stabilité du marché. Une problématique qui a été abordée tout récemment au niveau du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. La régulation et la maîtrise des intrants avicoles et leur impact sur la réduction des prix de la volaille sur le marché ont été particulièrement évoqués lors d’une réunion de travail au siège d département concerné. Cette rencontre, qui d’ailleurs, n’est pas la première du genre, a réuni les membres du bureau du Conseil national interprofessionnel de la filière avicole (CNIFA), nouvellement installés pour débattre des contraintes rencontrés par les acteurs de la filière et dégager des propositions de solutions pour redynamiser l’activité avicole et assurer la disponibilité du produit, à des prix modérés. Dans cette optique, les membres du bureau du CNIFA ont mis en avant la question liée à la mise en œuvre de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le maïs. Les débats ont également axé sur les aspects liés à «l’organisation des différents maillons de la filière avicole et aux bonnes conduites des itinéraires techniques des élevages». Tout un processus appelé à être réexaminé dans le cadre de la concertation entre le département de l’agriculture et les acteurs de la filière. A ce propos, la nouvelle équipe du CNIFA, à leur tête, M. Kali El Moumen s'est engagée à œuvrer à la promotion et au développement de la filière, à travers l'accompagnement des aviculteurs et la prise en charge de leurs préoccupations. Le Conseil s’est engagé à pour l'élaboration d'une feuille de route devant guider les actions au profit de la filière, notamment en ce qui concerne la disponibilité de l’aliment. La forte dépendance du marché extérieur pour les aliments de base pour volailles, constitue en effet, le principal écueil au développement de l’aviculture en Algérie, le maïs et le soja représentant plus de 70% de l’alimentation de la volaille. Aussi, les contraintes rencontrées par les éleveurs pour l’approvisionnement en intrants, l'importance des charges induites par la hausse des prix, ainsi que d’autres difficultés ont incité nombre d’éleveurs à abandonner cette activité.

D. Akila