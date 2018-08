Dr Mohamed Chouiref, inspecteur vÃ©tÃ©rinaire Ã  Ain Temouchent Ã  El Moudjahid : Â«Renforcer les contrÃ´les et lâ€™inspectionÂ»

Dans cet entretien, l’inspecteur vétérinaire a évoqué plusieurs questions liées à l’épidémie « la fièvre aphteuse » et son impacte sur l’économie national, ainsi que sur l’importance des agriculteurs à se rapprocher davantage à la CNMA pour assurer leurs cheptels.



El Moudjahid : Selon vous quel pourrait être l’impact économique de la fièvre aphteuse ?

Dr Chouiref : Evidemment, la fièvre aphteuse peut impacter directement ou indirectement sur l’économie, bien entendu dans le secteur de l’agriculture, en particulier l’activité élevage. Si cette épidémie touche une importante partie du cheptel il y aura, sans nul doute, un taux de mortalité très élevé. En conséquence quand le nombre de cheptel est très important le volume de la production sera diminué et la production également de la viande va reculer. Donc, si on ne met pas dans les plus brefs délais les moyens nécessaires pour lutter contre ce virus, on va reculer en arrière et on va détruire le fruit d’un travail colossal qui était déjà fait en matière de l’augmentation du cheptel.



Pourquoi les agriculteurs sont frileux vis-à-vis de l’assurance ?

Justement, nous avons constaté que le nombre des assurés est très faible. A mon avis le fait que les agriculteurs soient habitués au système de l’assistanat, fait qu’ils ne cherchent pas à aller vers les compagnies d’assurance. Quand ils seront touchés par une catastrophe, ils demandent l’aide auprès des pouvoirs publics. L’existence des fonds de garantie pour les sinistrés, n’encourage pas les agriculteurs à aller s’assurer.



Comment les inciter à souscrire une assurance ?

Il y a plusieurs méthodes et moyens pour inciter les agriculteurs à se rapprocher davantage des compagnies d’assurance. Tout d’abord, il faut organiser des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation ainsi que des actions d’accompagnement. Pour l’identification du cheptel au niveau national, le ministère de l’Agriculture a lancé un projet à travers la mise en place d’un numéro d’identification national, pour l’instant, cela se fait au niveau de deux wilayas pilotes à savoir celle de Bejaia et Tlemcen. Ce projet sera généralisé progressivement et après son achèvement on aura 80% du cheptel assuré. Tout éleveur qui ne déclare pas son cheptel ne bénéficiera pas des nombreux avantages accordés par l’assurance.



Est-ce que l’épidémie est actuellement circonscrite ?

La maladie de la fièvre aphteuse est une maladie exotique qui est devenue ensuite une maladie endémique. En 2014, le virus s’est installé en Algérie, le premier cas a été enregistré au niveau de la wilaya de Sétif. En 2017 nous avons enregistré cette maladie au niveau de la wilaya de Rélizane et personne ne peut vous dire ni son origine ni comment elle est arrivée en Algérie. Pour l’instant on pense que ce virus est venu du sahel.

Donc, le fait que le virus passe par des phases de mutation ; il y a le A, le O et le C, rend la lutte contre cette maladie très difficile.

Il n’y a pas un vaccin qui est le mieux indiqué pour lutter contre ce fléau. Au vu de cette situation à mon avis, on doit inéluctablement se préparer à l’avenir et instaurer un système d’assurance très rigide. Il faut renforcer les contrôles aux frontières pour barrer la route à cette maladie et d’autres avant qu’elles n’atteignent d’autres régions du pays. 180 têtes au niveau de 10 wilayas, ont été touchées par le virus. L’épidémie est actuellement sous contrôle grâce à l’intensification des inspections vétérinaires.

M. A. Z.