FiÃ¨vre aphteuse : Apprendreâ€¦ Ã  sâ€™assurer

Les questions des risques liés à la fièvre aphteuse et l’assurance multirisques bovine étaient au centre d’un débat riche entre professionnels, à l’occasion d’une journée organisée, jeudi dernier, à Aïn Témouchent par la Caisse nationale de mutualité agricole «CNMA».

Une opportunité pour les participants d’aborder les différentes questions liées à cette dangereuse maladie, son impact sur l’économie nationale et le rôle primordial de l’assurance dans la prévention. En vue de préserver le cheptel bovin et ovin et éviter la propagation de cette épidémie qui a touché de nombreuses bêtes, les experts intervenant tour à tour, ont insisté sur la nécessité de mettre en place tous les moyens nécessaires, surtout au niveau des wilayas à vocation typiquement agricole, à l’instar de Aïn Témouchent.

Dans une déclaration, à El Moudjahid, la sous-directrice centrale de la CNMA, Anes Somia Aldjia a souligné que «la culture d’assurance en Algérie reste toujours très faible et minime, bien que l’assurance constitue un moyen de prévention efficace dans la gestion de certaines catastrophes (sanitaires ou naturelles), mais les agriculteurs n’ont pas encore pris conscience de cette importance ». Appuyant ses dires, elle a précisé qu’au niveau de la CNMA les agriculteurs sinistrés vont bénéficier d’une indemnisation qui oscille entre 80 et 90% pour redémarrer leurs activités. S’agissant, de la réticence des agriculteurs pour assurer leur bien, elle a indiqué que ce problème est lié à plusieurs facteurs, dont «le manque d’information», avant de rappeler que la CNMA a organisé dans différentes régions du pays des rencontres et journées d’information, de vulgarisation et de prévention pour expliquer aux agriculteurs que l’assurance est nécessaire pour protéger et sécuriser leur activité.

Evoquant, à cet effet, la fièvre aphteuse, notre interlocutrice a indiqué que «cette maladie constitue un danger réel pour les cheptels ovin et bovin. Nos experts vétérinaires sont en contact permanent avec les éleveurs. Ils organisent des visites au niveau de leur fermes pour les orienter et les conseillers».

En réponse à une question relative au nombre de têtes touchées par cette maladie contagieuse, elle a indiqué qu’au niveau de la wilaya de Sétif, deux éleveurs sinistrés ont été enregistrés dont un est déjà indemnisé alors que le dossier du deuxième est en cours d’examen. S’agissant des moyens mis en œuvre pour freiner la propagation du virus et de coopérer avec les services délégués par les pouvoir publiques, la CNMA a lancé un appel aux éleveurs et agriculteurs sur la nécessité de signaler les cas suspects.

Cette situation inquiète les éleveurs de bovins, surtout que les dégâts enregistrés en 2014 dus à cette épidémie restent encore vivaces dans les mémoires des agriculteurs.

En marge de cette journée, les médias invités par la CNMA ont eu l’opportunité de visiter une ferme d’un éleveur assuré. Ce dernier a appelé, pour sa part, les éleveurs de se rapprocher davantage de la CNMA pour assurer leurs cheptels : « Dieu merci. Grâce à mon assurance CNMA, je vais récupérer mes pertes occasionnées par la maladie», a-t-il indiqué.

Makhlouf Ait Ziane