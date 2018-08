liaison Ferroviaire reliant Oran Ã  Saida : Des arrÃªts seront observÃ©s au niveau de sept gares

La Société nationale des transports ferroviaires a annoncé jeudi la mise en marche, à compter de demain, de la deuxième circulation reliant Oran à Saida. «L'heure de départ de la ligne Oran-Saida est fixé à 8h40 (arrivée à Saida à 11h17) alors que le départ pour le sens inverse (Saida-Oran) est fixé à 17h20 (arrivée à Oran à 19h57)», précise un communiqué de ladite société. Des arrêts seront observés au niveau de sept gares.

En effet, la SNTF poursuit sans répit sa modernisation. Récemment, l’entreprise, afin de contrôler et de réduire les risques d'accidents ferroviaires, s’est dotée d'un nouveau système de sécurité. Adopté par 70 pays dans le monde, ce système permet d'éviter les accidents, de rendre le système de signalisation plus efficace, renforce la communication entre les différents acteurs du transport ferroviaire, et assure la transmission des informations entre le train et l'infrastructure. Grâce au réseau GSM-R réservé à l'usage ferroviaire, cet échange d'informations permettra le contrôle de la vitesse des trains en temps réel et permettra de réduire l'espacement entre eux.

Le secteur du transport ferroviaire a connu ces dernières années un développement important qui s’inscrit dans l’objectif de désenclaver les régions éloignées du pays et d’assurer une croissance économique et sociale équilibrée. «On s’attaque au marché international, indirectement, en permettant à nos entreprises d’avoir des gains à travers la SNTF pour pouvoirs placer leurs produits hors d’Algérie», a-t-il relevé. Et d’ajouter : «Nous sommes un vecteur du développement.

L’Algérie veut aller vers le marché externe, notamment l’Afrique, et l’un des moyens qui peut lui permettre d’atteindre cet objectif sera le transport ferroviaire, et cela à travers le réseau ferroviaire de la SNTF».

Ce n’est pas tout. La SNTF possède 7 ateliers dont un est un dépôt et un atelier directeur. Pour ces ateliers, la société a alloué 10 milliards de dinars pour leur mise à niveau en matière d’équipements de nouvelles technologies de maintenance. Pour ses trains, la vitesse des convois ferroviaires est maintenue actuellement aux alentours de 120 à 140 km/heure. Mais le réaménagement des passages à niveau permettra de la porter à la hausse. La SNTF compte acquérir de nouveaux trains à grande vitesse avoisinant les 220 km/heure, et ce, dans le cadre de la prochaine phase de son plan de développement dont le cahier des charges pour les appels d'offres en relation est fin prêt.

L’autre aspect important de cette modernisation est inhérent au transport de fret avec de nouvelles formules qui s’inscrivent dans une nouvelle logique d’assurer une logistique et un service complet. «Nous sommes en train d’aller dans ce sens», avait indiqué le premier responsable de la SNTF, «et nous sommes sur la bonne voie. Les premiers résultats commencent à être concrétisés, et on continue sur la même lancée, sachant qu’on s’est fixé un premier objectif d’atteindre les 17% à l’horizon 2023».

F. Irnatene