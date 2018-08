DÃ©cÃ¨s de Aretha Franklin : La voix de lÃ©gende de la Soul-Music

La chanteuse américaine, légende de la Soul-Music, Aretha Franklin, interprète d'immenses succès et combattante inlassable des causes du féminisme et des droits civiques, est décédée jeudi dernier à l’age de 76 ans, à son domicile de Détroit (Michigan) des suites d'un cancer ont annoncé ses proches, repris par des médias. Aretha Franklin, interprète d'immenses succès comme Respect ou I Say a Little Prayer, avait annoncé que 2017 allait marquer la fin de sa carrière scénique, avant de revenir sur sa décision pour programmer plusieurs concerts début 2018, qu'elle ne donnera pas, du fait d'une santé trop fragile. Souffrant d'un cancer qui avait été diagnostiqué en 2010, la reine de la Soul a chanté pour la dernière fois en novembre 2017 au profit de la fondation d'Elton John contre le sida. En août 2017 à Philadelphie (côte est), son dernier concert avait été qualifié sur les réseaux sociaux de "spectacle miraculeux" étant donné qu'elle combattait déjà l'épuisement et la déshydratation. Premier enregistrement à 14 ans, premier album sous le label Columbia à 19, Aretha Franklin devra néanmoins attendre plusieurs années avant de connaître le succès. En moins de cinq ans, elle enchaînera une série de titres —de Respect en 1967 (adapté d'une chanson d'Otis Redding) à Spanish Harlem en 1971— qui constitueront le socle de son répertoire. La chanteuse a remporté 18 Grammy Awards au cours de sa longue carrière.

