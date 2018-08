DÃ©cÃ¨s du sculpteur Mohamed Demagh : Lâ€™Ã©ternel apprenti

L'artiste sculpteur algérien de renom Mohamed Demagh est décédé jeudi soir à Batna à l'âge de 88 ans, apprend-on vendredi auprès de sa famille. Le défunt a été inhumé après la prière de Dhohr, dans sa ville natal Batna, il était une figure marquante de la sculpture en Algérie. Il a eu plusieurs prix de renom, dont celui du Panaf 1969 avec ses deux célèbres sculptures (L'Etonnement et La mère et l'enfant). L'une de ses œuvres les plus célèbres porte le titre de "Napalm".

Sa première exposition remonte à 1966. Depuis, Mohamed Demagh n’a cessé d’enchaîner les présentations des expositions personnelles et ses participations à des manifestations collectives en Algérie et à l’étranger, essentiellement l’Iran. Il a à son compte plusieurs sculptures (impossible de les compter) dont «L’Etonnement», «La Mère et l’enfant».

Après les attentats du 11 septembre Mohamed Demagh en hommage aux victimes, a créé une œuvre à partir de débris de bombes qui datent de la Guerre d’Algérie, mais la meilleure sculpture pour lui est celle de «Tef’faha (Le Pommier)», qui avait une histoire liée avec les souvenirs de ses parents. Après la mort de son père, le pommier, qui était dans la cour et donnait de l’ombre où ses parents venaient se reposer et prendre leur café se meurt. Pour immortaliser le bon vieux temps, il le coupa, le vernit et l’offrit à sa mère pour le conserver. Une rétrospective de sa vie d’artiste a été faite par la télévision algérienne dans les années 1980. Cet art, selon son propre témoignage, il l’avait découvert alors qu’il était combattant dans les rangs de l’ALN pendant la guerre de libération du premier Novembre 1954. C’est là que sa vie avait pris un véritable tournant. L’artiste était tombé immédiatement sous le charme de la nature et surtout de ses dons naturels pour la création artistique. Il avait commencé à collecter et à sculpter ces objets en bois et autres de récupération qui se prêtaient le plus à la forme recherchée afin d’en faire ou les muer en objets d’art. Suivant une gradation logique, du travail le plus grossier aux plus fins détails, il passa tour à tour par la menuiserie et l’ébénisterie pour se spécialiser dans la sculpture.

Petit à petit, le goût de la sculpture s’est progressivement ancré chez cet artiste… Dans son atelier de Batna, Mohammed Demagh maintenait le bois en éveil. Il le moulait pour libérer l’élan qui sommeille sous la gangue pesante de l’écorce. Bois abattu auquel le sculpteur infusait une nouvelle vie, communiquait une autre dynamique pour le lancer à la conquête de nouvelles formes et de nouvelles significations. La sculpture de Mohammed Demagh est à la fois une sculpture charnière et une sculpture-témoin. De la gravure populaire sur bois, elle a gardé la spontanéité et l’état quelque peu brut ; des conquêtes plastiques actuelles elle a adopté la liberté des formes et l’audace des expressions…

Très proche du célèbre écrivain algérien Kateb Yacine et du peintre Mohamed Issiakhem, avec la disparition de Mohamed Demagh c'est l'art algérien qui vient de perdre une de ses figures emblématiques.

Le défunt, né le 4 juillet 1930, était aussi moudjahid dans la Wilaya I historique (Aurès-Nememcha). Le dernier survivant d'un groupe de choc de 17 combattants qui ont eu à opérer dans les maquis de l'Armée de libération nationale de cette région.

R. C.

Mohamed Demagh inhumé hier à Batna

Une foule nombreuse, dont plusieurs artistes, a accompagné hier, Mohamed Demagh à sa dernière demeure. Affligé par la perte d’un confrère et un ami, l’artiste plasticien Hocine Houara a indiqué que le décès de Demagh constitue «une perte pour l’art et la culture algériennes». Pour cet artiste, Mohamed Demagh, «l’éternel apprenti de l’art» comme il aimait bien se présenter avait «un talent inouï pour redonner une seconde vie au bois». «Il était un artiste autodidacte qui puisait son inspiration dans la nature et les scènes de vie», confie encore M. Houara. Et d’ajouter «son atelier était le lieu de rencontre des artistes de Batna et de tous ceux qui passent par la capitale des Aurès.