Elles sâ€™ouvriront aujourdâ€™hui Ã  Oran : JournÃ©es du rire en hommage Ã  Houari Boudaou

Le rire abat les barrières. Il permet de faire partie d’un groupe bien plus facilement, et de nouer des relations dans un cadre du vivre ensemble. Le théâtre de verdure Hasni-Chekroun d'Oran accueillera à partir d’aujourd’hui les "Journées du rire "qui s’étaleront sur deux jours.

Au cours de cette rencontre, un hommage particulier sera rendu au défunt comédien Mohamed Djedid dit "Houari Boudaou".

De nombreux comédiens dont Hazim-Mustapha-Hamid du célébre trio Bila houdoud, Haroudi, "Kouider", Bakhta et Abdelkader Amjad participeront à ces journées, organisées par la Régie des manifestations culturelles de la ville d’Oran dans le cadre du programme d'animation de la saison estivale 2018. Pas moins de 24 comédiens et groupes rendront hommage au regretté comédien

Mohamed Djedi, décédé le 15 avril dernier à l’âge de 55 ans des suites d’une longue maladie.

Mohamed Djedid était célèbre pour avoir participé dans les séries comiques Thoulathi Al Amjad et Bila Houdoud. Il a par la suite, joué dans plusieurs autres séries télévisées interprétant les premiers rôles. Le dernier en date était "Boudaou" dans la série diffusée durant le mois de ramadhan 2017.

A noter que le programme d’animation culturelle de la saison estivale 2018, a débuté le 11 août et sera clôturé le 30 du même mois. Il comprend des soirées musicales nocturnes quotidiennes animées par de nombreux artistes dont cheb Nasro, cheb Bilal seghir, cheb Hasni junior, cheb Abbès, Hakim Salhi, Houari Oulhaçi,Takfarinas, ainsi que d’autres artistes de différents styles.