43e Festival international du film de Toronto : Merzak Allouache prÃ©sente son dernier filmVent divin

Le long métrage de fiction Vent divin, dernier né du réalisateur Merzak Allouache, a été sélectionné au 43e Festival international du film de Toronto (Canada) prévu du 6 au 16 septembre prochain, annoncent les organisateurs sur leur site Internet. Réalisé et écrit par Merzak Allouache, Vent divin a été finalisé il y a moins d'un mois, selon le cinéaste qui a porté à l'affiche de son film Sarah Layssac, Messaouda Boukhira Mohamed Oughlis, Hacène Benzerari ou encore Abdelatif Benahmed.

D'une durée de 93mn, le film, en noir et blanc, explore la psychologie perturbée d’Amine, un jeune homme taciturne vivant dans un petit village saharien où il passe le plus clair de son temps à la lecture du Coran et à la prière avant de rencontrer Nour, une jeune femme tout aussi fragile que lui.

L'auteur de Omar Gatlatou, le film avec lequel Merzak Allouache se présente pour la première fois au festival de Cannes en 1976 dans la section "Semaine de la critique" , est un habitué de la prestigieuse manifestation à laquelle il participe régulièrement, depuis.

Plus récemment Merzak Allouache a réalisé Les terrasses (2013), Madame courage (2015) et Enquête au paradis (film documentaire 2016), sélectionnés dans des festivals comme la Mostra de Venise, la Berlinale et autres manifestations cinématographiques à travers le monde.

Créé en 1976 par une association culturelle, le Festival international du film de Toronto, une manifestation non compétitive, est reconnu comme un des événements cinématographique majeurs dans le monde au vu de la fréquentation du public et des professionnels du cinéma qui s'y retrouvent.