Â«Regard dâ€™Ã©tÃ©Â», exposition collective Ã  la galerie Mohammed Racim : Des toiles frÃ©missantes de lumiÃ¨reâ€¦

On pensait retrouver des toiles qu’on a déjà visionnées lors de précédentes expositions, en d’autres espaces culturels. Eh bien non !

Sur les travaux des cinq artistes plasticiens qui exposent à la galerie Mohammed Racim, et nonobstant le sculpteur Abdelghani Chebouche et la plasticienne Amel Benmohamed, on retrouve certes des toiles de Noureddine Chegrane, Madjid Guemroud, Driss Lamine Dokman ; mais ce sont bel et bien, pour la plupart d’entre elles, de nouvelles «cuvées» picturales. Ce qui prouve, si on ne s’y abuse, que nos artistes plasticiens ne manquent pas de créativité, loin s’en faut.

Il n’y a qu’à s’attarder face à ce que donne à voir Madjid Guemroud, pour ne citer que l’un des cinq artistes exposants. Pour ce qui le concerne en l’occurrence, il y a certes quelques œuvres sous verre qui ont déjà été exposées dans d’autres espaces culturels. Mais c’est sans doute parce que l’artiste l’a bien voulu, dans la mesure où sont également exposées de nouvelles toiles sans verre ; ce qui, si l’on s’en tient à l’avis de quelques visiteurs habitués de ce genre d’événements artistiques, permet de mesurer combien l’artiste en question, sur la base d’une simple comparaison, a évolué dans sa démarche plastique, s’en tenant désormais à poursuivre sur la lancée de sa nouvelle «cuvée». Laquelle cuvée, convient-il, présente bien plus de thèmes chatoyants à composante diversifiée, notamment berbère. Les tableaux de Dokman, pour sa part, semblent habités de personnages reclus et impassibles. L’artiste donne ainsi l’impression de pousser à l’extrème son travail sur les formes, les lignes et les couleurs pour exprimer les états d’àme de ses personnages, sans pour autant montrer la totalité de leur visage. Avec ses toutes dernières «cuvées», il offre une brillante démonstration de sa technique picturale. Mais il n’y a pas que Madjid Guemroud et Dokman à présenter du nouveau. Il y a aussi Chegrane qui expose quelques unes de ses toiles -dont certaines ont été déjà visionnées ailleurs. Mais pas toutes bien entendu, car les travaux respectifs de chacun d’entre ces artistes sont colossaux, et il faudrait sans doute à chacun d’entre eux toute une galerie pour exposer, et avec bien sûr la présence d’un commissaire aux expositions pour faire plus sérieux, plus crédible, bien entendu au regard de la norme culturelle universelle en vigueur.



Simplicité, quiétude, silence, apaisement…



Cela dit, que peut bien inspirer une telle exposition au regard de la vie foisonnante qui règne à l’extérieur de la galerie Mohammed Racim, laquelle se situe à l’avenue Pasteur (Alger-Centre) : tout naturellement un havre de simplicité, de quiétude, de silence, d’apaisement... Il faut dire, en cela, que l’exposition collective intitulé «Regard d’été» mèle avec à-propos l’enchantement à la redite.

D’un côté, une peinture toute en poésie, en raffinement chromatiques. De l’autre, une production qui, par ailleurs, risque de se figer trop vite dans des formules répétitives et ennuyeuses.

Mais il n’empêche. Nous nous trouvons face à des toiles frémissantes de lumière, résolument colorées, et aussi des sculptures qui marquent la prédilection de leurs auteurs pour le plein air et la modernité. Comme nous l’écrivions plus haut, simplicité, quiétude, silence, apaisement caractérisent ces œuvres dénuées, dans leur majorité, de présence humaine. Et la prédominance des lignes horizontales, voire géométriques et rectilinéaires dans certains cas, participe à la sérénité de l’espace artistique en question.

Curieusement, la signature d’Amel Benmohamed semble s’être revigorée à leur contact. L’art de cette artiste plasticienne apparaît ainsi épanoui, paradoxalement, en larges orchestrations de sinuosités et de couleurs.

Une synthèse réussie entre la sensualité de ses toiles et la «froide» rationalité des autres œuvres exposées. L’exposition se tiendra jusqu’au 15 septembre 2018.

Kamel Bouslama