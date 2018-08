Les nuits du Casif by lâ€™ONCI : Le big show de Khalass envoÃ»te le public

Très fraîche et assez agréable était la soirée du mercredi au jeudi dernier pour les habitués du théâtre de plein air de Sidi Fredj qui sont venus en masse pour cette soirée organisée par l’Office national de la culture et de l’information (ONCI) et dont l’affiche était illustrée par Cheb Khalass qui a mis le feu jusqu’aux aurores aux côtés de Massinissa, Djamal Chir et El Habri.

Sublime ! Le mot n’est pas trop fort pour qualifier cette merveilleuse prestation que le prince reconnu de la chanson staïfie a animée devant un public qui a dépassé tous les pronostics. A tous ceux nombreux qui pensaient que cette star d’origine constantinoise de la chanson sétifienne a fait le plein lors de cette soirée et fait exploser l’applaudimètre, Khalass exprimera en effet la dimension d’une autre classe tout à fait exceptionnelle, par laquelle il est parvenu en cette belle soirée de pleine lune à faire exploser le théâtre déjà trop exigu pour contenir une affluence jamais égalée depuis de longues années et visiblement décidée à s’accrocher partout où l’œil pouvait se frayer un chemin pour découvrir l’inégalable star de cette féerique nuit organisée par l’ONCI. Très tôt, en effet, une foule immense occupa l’espace du théâtre de plein air du Casif et s’empressa à prendre place aux premières heures de cette soirée qui s’inscrivait dans le juste prolongement de toutes ces grandes animations, qui entrent dans le programme de la saison estivale du pionnier de l’évènementiel en Algérie, a réussi jusque-là à Sidi Fredj, Tipasa, Oran et Constantine. Beaucoup de monde a mis à profit tous ces espaces élevés aussi loin soient-ils pour être dans le champ, on scande à ne plus en finir le nom de Cheb Khalass que l’on réclame un peu plus vite que ne l’a prévu le programme de cette soirée et sous l’œil avisé d’un service sécuritaire très bien organisé par les staffs de l’ONCI, qui ont mis tous les moyens humains nécessaires pour assurer et la réussite de la soirée et celle de toutes les autres. On se défoule comme on peut en chantant, en dansant en attendant le coup de gong et la sortie de Cheb Khalass. Il est 23 h30 quand Khalass, précédé par des prestations de Massinissa, Djamal Chir et El Habri dans les différents styles musicaux (chaoui, kabyle et raï), fait son entrée sous une immense ovation et investit une fois encore cette grande scène colorée du Casif, accompagné comme d’habitude par l’orchestre "Mawazine", qui excellera ce soir et portera le chanteur au summum de sa renommée. Apres une sublime introduction à travers les coulisses, Khalass, qui salue son public à l’endroit duquel il ne manque jamais d’exprimer sa profonde reconnaissance, entame son tour de chant avec «Weli lya» avant d’enchaîner avec «Ach eddani lel ghorba» qui lui vaut une attention particulière quand il fait le constat de la « Harga » et tous ceux qui vivent l’exode dans leurs entrailles. Ce premier jet terminé, au moment où l’intensité monte progressivement, Khaled déclenche une fois encore comme une « hystérie collective » parmi cette forte affluence, il chante avec une voix serrée, «Allô winek», «Nahlef b’rassek», «Wach men fayda». Il interprète en hommage au king de la chanson sentimentale feu Hasni qui fait vibrer l’esplanade et enchaîne sans temps mort aucun avec «Rani Khalitehalak amana», «S’bart we tal âdabi», «Ma tebkich», pour entretenir cette belle ambiance doublement consolidée par ces moments forts de percussion et ces solos de Yacine au synthétiseur, au moment où dans le ciel du Casif mille étoiles sont portées par ces puissants projecteurs qui balayent aussi l’esplanade et la scène.

Sihem Oubraham