Remise du trophÃ©e de la perfection culturelle Ã  Sadek Djamaoui : Vibrant hommage au chantre de la chanson Ã©ducative

En présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, et d’une pléiade d’artistes, à l’exemple de la star de la chanson kabyle Idir, le trophée de la perfection culturelle a été remis à Sadek Djamaoui pour l’ensemble de sa carrière.

Organisé par le ministère de la Culture et l'Office Riadh El Feth (OREF), cet hommage a été suivi d’un récital musical du groupe « El Bahara » et son fondateur, Sadek Djamaoui, pour l'ensemble de sa carrière d’une quarantaine d'années et qui compte une vingtaine d’albums face à un public nombreux, composé essentiellement d'enfants en provenance des villes du Sud (Biskra, El Oued et Biskra ) en colonie de vacances à Alger.

Dans une ambiance des plus festives, Sadek Djamaoui a revisité le riche répertoire qui a fait de lui une icône de la chanson algérienne à partir des années 1980, à l’exemple de ses anciens succès « Djibouha ya louled », l’une des premières chansons sportives dédiées à l'équipe nationale de football qualifiée pour la première fois de son histoire à une phase finale de coupe du monde en 1982.

« El Bahara » signe en 1986 un second succès incontournable « Choukrane ya oustadi », une reconnaissance au professeur dont la rime est déclinée dans un arabe éducatif sain, qui reflète la richesse de notre parler. Sadek Djamaoui a entre autres interprété de nouvelles compositions dont «Djazaïr mouahada» (Algérie unie), «Bladi ya bladi» ou encore «Dans les yeux d'un enfant».

Le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi a rendu hommage à Sadek Djamaoui en le qualifiant de «défenseur des valeurs algériennes» dans un style propre à lui de divertissement éducatif.

«Cette initiative, elle devait avoir lieu, car il s’agit d’un grand artiste qui a tant donné à la chanson nationale éducative. Toute une génération a grandi sur les mélodies d’El Bahara. Sadek Djamaoui a choisi la voie difficile, celle d’atteindre le fond de la société algérienne», a-t-il souligné, avant d’annoncer la préparation d'un "festival dédié au chant marin", prévu pour l'été prochain, qui sera chapeauté par Sadek Djamaoui, et qui se tiendra dans toutes les villes du littoral algérien.

De son côté, Fatma-Zohra Zerouati a précisé que Sadek Djamaoui est une « icône de la mémoire culturelle algérienne», il a consacré plus de quarante ans pour le triomphe des valeurs algériennes.

«Sadek Djamaoui avait la virtuosité des mélodies, la richesse du verbe et la diversité des sujets qui touchent la profondeur des valeurs de la société algérienne », a-t-elle noté.

Après avoir achevé une tournée nationale dans 46 wilayas, Sadek Djamaoui s’est réjoui de la tenue de cette tournée historique, pour lui et son groupe, qui lui a permis de rencontrer son public. « La rencontre du public est ma plus grande richesse. Nous ne sommes pas de grands artistes car nous ne sommes pas dans le show-biz, mais nous sommes très populaires et c’est ce qui me fait le plus plaisir», a-t-il déclaré avant le début du spectacle.

Né en 1947 à Boumerdès, Sadek Djamaoui, musicien et chanteur autodidacte, a commencé sa carrière dans les rangs des scouts avant de créer le groupe El Bahara, en 1975.

Kader Bentounès