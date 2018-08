Processus de GenÃ¨ve sur la Syrie Washington : Â«Le seul moyen pour parvenir Ã  un rÃ¨glement politiqueÂ»

Les Etats-Unis ont estimé que le processus de Genève «est le seul moyen pour parvenir à un règlement politique en Syrie», alors qu'un sommet quadripartite sur la crise syrienne entre la Russie, la Turquie, la France et l'Allemagne est prévu prochainement à Istanbul, a rapporté jeudi l'agence russe Sputnik (...). Nous considérons les négociations de Genève comme la seule voie efficace vers un règlement politique à long terme en Syrie», a indiqué la porte-parole du département d'Etat américain Heather Nauert, commentant le sommet dont s'étaient accordées récemment la Russie, la Turquie, l'Allemagne et la France, selon l'agence. À la demande de préciser si les Etats-Unis comptaient participer de quelque façon au sommet à venir, la porte-parole a déclaré «ne rien savoir sur la participation de la partie américaine». Selon elle, Washington soutient les efforts de l'envoyé spécial de l'Onu pour la Syrie Staffan de Mistura sur le règlement syrien, qui a rencontré le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo ce mercredi. Un sommet quadripartite des présidents russe Vladimir Poutine, turc Recep Tayyip Erdogan et français Emanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, sur le règlement en Syrie est prévu pour le 7 septembre en Turquie, à Istanbul, organisé à l'initiative du président turc Recep Tayyip Erdogan. L'un des thèmes clefs sera provisoirement la question de l'aide dispensée aux réfugiés syriens. Lors de sa visite à Ankara les 13 et 14 août, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, comptait évoquer avec son homologue turc, Mevlut Cavusoglu, la préparation du sommet. La future rencontre d'Istanbul se déroulera donc apparemment en l'absence des Etats-Unis, mais avec la participation de leurs deux alliés de l'Otan, l'Allemagne et la France, ce qui témoigne sans doute de la volonté de l'Europe de pratiquer une politique indépendante de Washington, y compris envers la Russie et la Turquie, a déclaré à Sputnik, Can Unver, spécialiste des questions de sécurité.